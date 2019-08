L’America di Trump, più armi per tutti

Solo quest’anno (giugno 2016), 132 sparatorie con 156 morti). Orlando, Florida, club gay, 50 morti: la peggiore sparatoria della storia americana, per ora. Un giorno dopo l’uccisione di Christina Grimmie a un suo concerto. PSolo quest’anno, 132 sparatorie con 156 morti.rima di Orlando, la sparatoria più grave il 22 aprile scorso nell’Ohio: 8 componenti di una stessa famiglia sono morti in una sparatoria incomprensibile. Nel 2015 negli Stati Uniti ci sono state 372 sparatorie e 367 morti, uno al giorno. Armi ovunque, negli uffici pubblici e perfino nelle chiese. A Donald Trump, l’America a mano armata che sconvolge il mondo non basta, tanto che nella sua corsa alla presidenza spinge ancora sul grilletto della liberalizzazione delle armi che non avrebbero più confini, neppure negli uffici pubblici, nelle basi militari e persino nelle chiese. «Quando diventerò Presidente degli Stati Uniti ci sbarazzeremo delle gun free zone»… CONTINUA SU REMOCONTRO: