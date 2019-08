BERLUSCONI ERA SIMPATICO. L’ALTRO NO

DI MARUSKA ALBERTAZZI

Vedendo il ministro sulla spiaggia, con quel cappellino che ricorda tanto una bandana, è facile accostarlo al fu Presidente. Niente di più sbagliato. Berlusconi, con tutti i suoi limiti dettati dalla sindrome Napoleonica che lo ha colpito molto presto, è un uomo gentile. Di una gentilezza anomala, forse, surreale come l’ha raccontata Sorrentino, una sorta di ingenuità data dal mancato esame di realtà. I suoi alzatacchi, lo spray mima-capelli, la facilità con cui si è fatto fregare da cubiste e olgettine lo hanno reso inevitabilmente simpatico. Simpatico perché incapace di quella “cattiveria” consapevole e scaltra che caratterizza invece il ministro. Quando Berlusconi scivolava, non c’era dubbio che lo avesse fatto. Il perculamento assumeva sempre dimensioni cosmiche. Berlusconi prestava meravigliosamente il fianco alle picconate radical chic, con un candore e una sfrontatezza da lasciare a bocca aperta il mondo intero. Da un certo punto della sua carriera politica in poi, le gaffes erano continue, cadenzate, assolute. Da qualche scivolata si è passati alla black hole dell’acquafan e a nessuno è mai venuto il dubbio che lo facesse apposta. Che fosse una strategia. Berlusconi era sincero e prevedibile.

Il ministro è tutt’altra roba.

Lui non nasconde la panza con la cintura superslim di media shopping. Lui la mostra baldanzoso come trofeo del torneo del canederlo. Lui non si fa usare, usa. Lui non è patetico, è odioso. Lui non ha nessun problema con la realtà, anzi, la capisce e la gestisce a suo uso e consumo.

Voi che pensate di poter usare le sue “uscite maldestre” per attaccarlo, ricordatevi che lui sa usare i vostri attacchi in modo molto più immediato ed efficace. Mettetela come vi pare, la guerra è persa in partenza.