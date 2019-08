Distrazione da spiaggia.

Il gioco ormai è noto. Quando Salvini va in difficoltà, alza il tiro e si inventa di tutto pur di evitare che si parli dei fatti veri. Costringe un intero paese a guardare un ministro in mutande che sbava sulle cubiste in un lido, così non si parla più delle schifezze su cui dovrebbe rispondere. Proviamo a ricordarle?

La polizia utilizzata come luna park per il figlio, i rapporti opachi con la Russia, i rapporti opachi di alcuni suoi sodali con pezzi di governi del nord Africa, i 49 milioni da restituire ai cittadini italiani, i rapporti di alcuni suoi sodali con imprenditori truffaldini e il mondo della criminalità organizzata. E tanto altro ancora.

Si faccia agosto, Salvini, beva tutti i cocktail che vuole, ma appena finisce le lunghissime vacanze, venga a rispondere agli italiani.