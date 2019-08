LA FORZA MITOLOGICA DELLE DONNE

Acquisiscono una determinazione tale che consente loro di affrontare e superare condizioni insormontabili. Una forza tale da apparire mitologica.

Lo dimostrano Olga Misik mentre legge la costituzione davanti ai poliziotti russi, Greta Thunberg tenendo per mano il Pianeta, Zehra Doğan artista in carcere per i suoi quadri che raccontano la verità sui curdi nella Turchia di Erdogan; le donne curde combattenti nel Rojava, la Yazida Nadia Mourad raccontando al mondo il genocidio dell’Isis contro il suo piccolo popolo, Malala Yousafzai che a undici anni rivendicava il diritto all’istruzione per le donne pachistane, Liu Xia poetessa che fino allo sfinimento non ha ceduto agli oligarchi cinesi, Carola Rackete che a bordo della Sea Watch non ha arretrato di un millimetro di fronte all’arroganza di Salvini per difendere il diritto a essere salvati dei naufraghi nel Mediterraneo, Federica Angeli che a Ostia rende onore al lavoro di giornalista…

(grazie a Mauro Biani)