MORTA DI EGOISMO MENTRE TUTTI SAPEVANO

DI LUCA SOLDI

UNA donna è morta a causa di un incendio divampato in un capannone dove stabilmente vivono decine di migranti impegnati nella raccolta nei campi agricoli.

È morta di sfruttamento, di caporalato in uno dei capannoni dell’ex complesso industriale «La Felandina» dove i migranti vivono da anni in condizioni precarie.

Secondo quanto si è appreso, la vittima è una donna nigeriana. Il corpo della donna non sarebbe stato ancora recuperato poiché si trova in una posizione rischiosa, a causa della presenza di alcune bombole di gas.

Ed a scatenare l’incendio sarebbe stato proprio l’incendio di una bombola carica di gas.

E sarebbe proprio questa la principale ipotesi su cui starebbero lavorando gli investigatori – coordinati dalla pm di Matera Maria Christina De Tommasi e dal questore Luigi Liguori – sono al lavoro dopo aver fatto effettuato le prime verifiche.

L’incendio è stato spento dopo quattro ore dai Vigili del fuoco, giunti dai vari presidi della zona: dei tre capannoni, uno – dove è stato trovato il cadavere – è completamente distrutto, gli altri due hanno subito danni minori.

Centinaia i migranti sono stati allontanati dai capannoni, in attesa di poter recuperare le proprie cose e di, eventualmente, essere sistemati altrove. Fino a questo momento non sono stati segnalati problemi di ordine pubblico ma gli stabili non erano sicuri e da mesi si aspettava un intervento delle autorità per trovare delle soluzioni alternative.

Nelle prossime ore si dovrebbe tenere una riunione del Comitato provinciale di ordine pubblico

“Prima di tutto viene il dolore che è priorità in una situazione complessa come questa, legata a un problema mondiale come quello dei migranti, che è gestito in primis dagli amministratori locali con pochi mezzi e tanti problemi da affrontare», ha dichiarato il sindaco di Bernalda, Domenico Tataranno. «Occorre trovare delle alternative. Abbiamo scritto a tutti: al Governo, alle istituzioni locali, ma il problema è ancora qui. Attendiamo anche che il Demanio, proprietario degli immobili, provveda a murare gli accessi ai capannoni della ex Felandina».

Durissimi i sindacati:

“È inaccettabile che per la risoluzione di una questione aperta sul tema della sicurezza dei braccianti stranieri sul territorio lucano, si debba attendere il verificarsi dell’ennesima tragedia con la perdita di una vita umana». Lo dice il segretario regionale della Basilicata della Cgil, Angelo Summa.