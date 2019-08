DI VALERIA CALICCHIO

Sono sempre estasiata dal variegato popolo dei tassisti, che ti spiegano come in Italia vada tutto a ramengo per la politica incapace, per i vigili che non fanno le multe, per gli immigrati che non pagano le tasse. E loro unico baluardo al degrado imperante, lavoratori indefessi e senza macchia. Che a fine corsa però mai, mai e poi mai ti faranno la ricevuta. La più bella metafora di questa Italia sudata del 2019.