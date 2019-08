L’ESTATE RAZZISTA. NELLE BARACCOPOLI A MATERA O NEI LIDI DI CHIOGGIA

DI PATRIZIA ING. LASSANDRO

L’estate 2019 sarà ricordata per i picchi di calore e per un’impennata di attacchi di violenza e razzismo.

Non si può pensare che il clima abbia “congelato il cuore” di qualcuno, poiché in questi giorni le temperature sfiorano i 40°. La genesi di questa escalation di disumanità, sicuramente affonda le sue radici nel passato.

Fomentata da movimenti culturali negativi e dalla particolare situazione storica che stiamo vivendo, fa balzare agli onori della cronaca storie tristi e disumane, come quella di Eris Petty Stone, tanto per citarne una.

28 enne nigeriana, madre di due creaturine lasciate in Nigeria per ragioni economiche. Chiede la protezione internazionale a Padova per ben due volte e gli viene negata. Si reca in lucania, a Matera, dove i sogni e le speranze vanno in fumo, bruciate in un incendio nel ghetto dove trascinava le sue giornate, in attesa che il destino potesse sorriderle.

Le lingue di fuoco alimentate dai materiali di fortuna con cui era stata allestita l’improbabile dimora, l’hanno carbonizzata.

Poi c’è chi invece ad agosto, dopo un anno di lavoro va finalmente in vacanza. Una vacanza meritata e tanto desiderata, lontano da queste faccende tristi.

Per essere sicuri di non “inciampare” in queste storie, meglio allontanare gli immigrati.

Come è accaduto ad un bel lido di Chioggia, dove i portentosi buttafuori non hanno permesso a un ragazzo italiano di origini etiopi di accedere al locale, in quanto alcune persone di colore avrebbero commesso in quel luogo dei furti. Il ragazzo avvilito per l’accaduto ha denunciato il fatto ai carabinieri. Presso la caserma non risultavano essere state fatte denunce per furto dal locale in questione.

Gli episodi di violenza segnalati nel lido sono diversi.

A un cliente è stato fratturato il naso, con prognosi di 20 giorni.

Un uomo di 43 anni, spintonato fuori dal locale ha reagito calorosamente. Per questo è stato colpito con calci e pugni dai buttafuori. Trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Chioggia, i sanitari hanno emesso una prognosi di guarigione di trenta giorni.

Il questore di Chioggia, a tal proposito, afferma: “I fatti accaduti hanno generato un elevato allarme sociale, ed hanno evidenziato una non adeguata vigilanza del locale da parte del gestore. Hanno pericolosamente minato diritti costituzionalmente garantiti quali la pari dignità sociale senza distinzione di sesso, razza, lingua e di religione, cui devono ispirarsi i comportamenti di ogni cittadino ed in particolare dei portatori di interessi pubblici quali i titolari di autorizzazioni di pubblici esercizi. Il lido rappresenta una preoccupante minaccia all’ordine e alla sicurezza pubblica, aggravata da aspetti di deriva razziale, in special modo se riferiti ad un luogo di ritrovo per un significativo numero di giovani”.

Il questore di Venezia, Maurizio Masciopinto ha deciso di sospendere la licenza di esercizio del lido per 15 giorni per “Escalation di razzismo e violenza al suo interno”. Il provvedimento di natura cautelare è stato emesso ai sensi dell’art. 100 del testo unico delle Leggi di Pubblica sicurezza, previsto nei casi in cui un locale “costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini”.