PREMIO MONTEVERDE 2019. I VINCITORI DELLA Xª EDIZIONE

DI FLAVIO PAGANO

Venerdì 9 agosto, alle ore 18.30, nella spettacolare cornice del castello normanno di Monteverde (Av) – vincitore dell’Access City Award 2019, vero e proprio oscar per l’accessibilità assegnato dall’Unione Europea – si terrà la decima edizione del prestigioso Premio, assegnato a personalità della cultura, della politica e della scienza.

Quest’anno i vincitori sono Rino Genovese, giornalista Rai dall’illustre passato sportivo, e Raffaele Ferraioli, imprenditore ed ex sindaco di Furore (Sa).

Genovese riceve il Premio per la sua instancabile opera di promozione del territorio, attraverso il format da lui stesso ideato, il Tg Itinerante di Rai 3, che da anni individua e valorizza tutte quelle realtà geografiche che, a dispetto della piccola mole e dell’esiguità della popolazione, meritano di venire alla ribalta per la bellezza dei luoghi o per altre eccellenze, artistiche, storiche, o enogastronomiche che siano. Il programma, nato in Campania ed esportato in tutte le regioni, riscuote da anni un grande e tuttavia crescente successo, sia in tv che sui social, grazie prima di tutto alle qualità di comunicatore del suo ideatore e conduttore: la capacità di interagire in maniera semplice e diretta con il pubblico, la lealtà dell’informazione, lo stile spigliato e insieme appassionato del programma.

Ferraioli invece viene premiato alla carriera. Il suo nome infatti è indissolubilmente legato, da cinquant’anni, alle vicende della Costa d’Amalfi, dove si è reso promotore di un inesauribile laboratorio di idee, che ha contribuito in maniera decisiva all’evoluzione turistica di un territorio oggi universalmente riconosciuto come una delle mete più ambite al mondo. Della sua comunità si dice addirittura che non sarebbe neanche esistita senza il suo contributo. Furore è infatti quello che si definisce un comune sparso, cioè un abitato distribuito sul territorio senza una struttura urbanistica tradizionale. Sono state proprio la straordinaria tenacia e una vulcanica inventiva, che hanno permesso a Ferraioli di tenere unito quell’abitato, di creare un orgoglio di appartenenza negli abitanti e di dar vita a un vincente progetto di sviluppo. Grazie a lui, oggi, Furore è la quarta meta più visitata della Costa d’Amalfi, ed è sede di prestigiosi eventi culturali di risonanza internazionale. Il Premio verrà consegnato dal sindaco di Monteverde, Franco Ricciardi. Alla serata interverranno Antonio Vella (vicesindaco con delega alla cultura) e Gerardo Vespucci (dirigente scolastico e storico).