SALVINI: UNA SINTESI TRA UMBERTO BOSSI E SILVIO BERLUSCONI

DI ROBERTO SCHENA

Maroni ha sottolineato che Giorgetti faceva parte del Cerchio Magico, il gruppo di potere riunito intorno a un Bossi post ictus che ha cercato di far fuori l’ex ministro degli Interni, troppo popolare e n. 2 de facto. Rischiò la fine di Trotskij. Maroni fu salvato giusto da Salvini che riorganizzò la Lega sotto l’egida della “scopa”, della pulizia interna ed è diventato Governatore della Lombardia. Un messaggio che per essere lanciato pubblicamente è piuttosto pesante, scopo: avvertire il videpremier e i militanti di non fidarsi del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio.

Credo che la frecciata abbia centrato in pieno. E mette in imbarazzo sia Zaia, sia Fontana che con lui insistono per l’autonomia differenziata. Su questo punto Maroni illumina ancora: Salvini rischia di mettere in difficoltà la Lega del Sud, quindi le resistenze in reltà sono più sue che grilline.

Per il resto dell’intervita dice banalità, che però è bene ricordare, tipo: «Salvini non ha un’opposizione degna di questo nome fuori dal partito. E rispetto all’altro Matteo, cioè Renzi, non ha un’opposizione interna», che l’ha devastato. Anche Di Maio, noto io, ha un’opposizione interna, sebbene apparentemente più tranquilla. Salvini ha la strada spianata, potenzialmente potrebbe rimanere premier 5 anni + 5.

Poi: «Credo che Salvini oggi sia una sintesi tra Umberto Bossi e Silvio Berlusconi: l’uomo solo al comando, il partito virtuale, leggero». Difatti è in perfetta continuità berlusconiana senza B.