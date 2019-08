Agricoltura Usa e dazi anti-cinesi, muscoli senza testa a farsi male

DI MICHELE MARSONET

Niente bond, la Cina contro i dazi Usa, ritorsioni in campo agricolo. Esportazioni Usa in Cina -10 miliardi. Agricoltori del Middle-West in rivolta. Borse a picco. L'immagine rozza ma efficace di certa amputazione maschile 'per dispetto alla moglie' In molti temevano i bond, invece la Cina, come arma contro gli Usa, sfrutterà le ritorsioni in campo agricolo. I nuovi dazi anti-cinesi per un valore di 300 miliardi di dollari annunciati da Donald Trump (per settembre) stanno agitando anche gli Stati Uniti. Com'era facile prevedere, infatti, potrebbero avere ricadute notevoli anche in vasti settori dell'economia americana. Una delle più colpite da tale mossa sarebbe l'agricoltura, ormai abituata a un flusso imponente di esportazioni verso la Cina. E si noti che proprio nel mondo agricolo, e in particolare in quello del Mid-West, Trump ha uno dei principali serbatoi del suo consenso elettorale…