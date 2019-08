GIUSEPPE CONTE, UN SIGNORE D’ALTRI TEMPI

DI CLAUDIA SABA



Un signore d’altri tempi.

Il nostro Presidente del Consiglio Conte.

Nostro, perché è stato il Presidente di tutti.

Costretto a confrontarsi tra due fazioni opposte, insieme, solo per necessità.

E ci ha dato dimostrazione che, anche in politica, possono esistere educazione e rispetto.

Da quando non avevamo un presidente così?

Da tempi lontani.

Ma non poteva durare con il

nulla intorno.

E’ riuscito ad essere educato anche nel disprezzare e insultare.

E sono stati tanti gli insulti che ha rivolto ieri il presidente Conte a Salvini.

Con classe ed eleganza, qualità che il capitano non sa neppure dove siano.

E l’ego, ancora una volta, divora Salvini. Non ci sta ad essere deriso proprio da lui.

E allora cosa fa?

Sfiducia il Presidente Conte.

Con una scusa da codardi.

“Perché assente alla votazione sul TAV”.

Lo dice uno che non c’è mai stato, che non si è mai presentato per spiegare situazioni imbarazzanti dei suoi adepti o la storia dei rubli dalla Russia.

Lo dice quel capitano che non ha svolto un’ora di lavoro vero.

Per non parlare poi delle assenze al Parlamento Europeo.

Eppure, il capitano, ha il coraggio di sfiduciare Conte.

Se ci avessero detto che un asino vola, sarebbe stato più facile da credere.