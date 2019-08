ZINGA, A CHE GIOCO GIOCHIAMO?

DI MARIO PIAZZA

La situazione a me pare assurda.

Un aspirante “dittatore” marcia indisturbato verso il potere assoluto mostrando i denti e spernacchiando impunemente la Costituzione e tutte le istituzioni che gli capitano davanti.

La prima forza parlamentare se ne sta in un angolo a squittire e frignare sulle proprie disgrazie indignandosi per il sicuro naufragio della riduzione dei parlamentari. Un po’ come se nelle Torri Gemelle in fiamme qualcuno si fosse preoccupato di un rubinetto che sgocciola.

Una parte non trascurabile della popolazione, numericamente superiore ai partecipanti alla marcia su Roma ed ai gruppi partigiani messi insieme, è pronta a confrontarsi anche fisicamente non appena ne avrà l’occasione.

L’economia va a rotoli, la produzione è ferma e il paese è spaccato tra nord e sud su tutto, dal lavoro alla sanità, dall’istruzione alle infrastrutture, mentre a Bruxelles è già stata innalzata la forca dove verremo giustiziati tra gli applausi di tutti gli Europei.

In questo scenario apocalittico la prima forza di opposizione non smette per un attimo di grattarsi le sue rogne interne e nel frattempo chiede a gran voce elezioni che vedrebbero l’aspirante dittatore di cui sopra ricevere la benedizione di un corpo elettorale drogato dall’odio razzista e dalle panzane che gli sono state sapientemente inoculate.

Delle due l’una: o Zingaretti ha un’agenda segreta che nessuna conosce oppure io sono completamente scemo e mi sono inventato tutto quello che ho scritto.