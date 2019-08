INCIUCIO IN CORSO. MA SOLO PER SENSO DI RESPONSABILITÀ, DICONO

Ucci ucci … sento odor di tara-inciuci. Per fermare l’avanzata dei barbari, dicono da una parte, per scongiurare il pericolo delle destre, sostengono dall’altra.

E via a mediare, tramare, inciuciare. In quest’ arte gli italiani sono i primi al mondo, tutti gli altri manco ce spicciano casa, dicono a Roma. Ti pare di vederli nelle stanze segrete, come i carbonari di un tempo. Sono i tessitori dei vari partiti. Si muovono nell’ombra, vanno in avanscoperta per tessere tele dalla trama ambigua, adattabile a ogni stagione e a ogni soffio di vento. Ma se sospettati o scoperti a inciuciare negano persino l’evidenza. ‘Quando mai’? ‘Noi coi 5S, giammai’, e così dall’altra parte, ‘No alla ribollita’, ‘No ad accordicchi’.

Eppur (qualcosa) si muove, disse qualcuno che di movimenti e rotazioni se ne intendeva. Persino l’ex premier, stanco di stare sul divano a mangiare popcorn, inaspettatamente si scopre ‘responsabile’. Ovvero pronto a dare una mano agli odiati grillini per varare il taglio dei parlamentari e scongiurare l’aumento dell’Iva. Dopo aver messo a posto i conti, si va a votare, assicura Renzi, poi ognuno per la sua strada. ‘Non vado a mangiare la pizza con Grillo neanche se mi pagano. Ma Salvini ha rovinato l’estate agli italiani aprendo una crisi di governo dalle spiagge con le cubiste. Il governo è un fallimento, ma la scelta dei tempi porta la Borsa a bruciare miliardi, lo spread a volare e all’aumento dell’Iva al 25%. E’ folle’.

Un governo istituzionale, dunque. Per Renzi non solo è possibile ma doveroso. Chi dirà NO si assumerà la responsabilità davanti al Paese di consegnare alla destra estremista il futuro dei nostri figli, assicura l’ex segretario dem.

Apriti cielo! Una bomba avrebbe fatto meno clamore della sua apertura all’interno del già sconquassato Pd, ancora in cerca di un’identità e di una via da seguire.

Sarà quella di Renzi che ancora ‘controlla’ i gruppi parlamentari dem e può contare su un bel numero di sostenitori o quella del neo-segretario che ha fatto della demonizzazione dell’avversario il suo unico punto programmatico?

Inciuci, giochetti di palazzo, governi tecnici o di scopo non fermeranno la voglia degli italiani di un governo finalmente forte, chiaro, libero per tornare a correre, per l’Italia dei SI’, cinguetta il ministro tuttofare che vuol tornare al voto quanto prima, anzi subito. E sciorina promesse di un futuro con meno tasse e senza lo spettro dell’Iva. ‘La nostra manovra economica è già pronta, a Renzi interessa solo perdere tempo per salvare la poltrona’, così ribatte all’apertura di responsabilità del suo omonimo.

Più che CRISI è la parola INCIUCIO a farla da padrone in questi giorni roventi. E non è escluso che alla fine avrà la meglio sull’altra (elezioni) tanto evocata quanto temuta.

Aspettare per credere. Ma siamo sicuri che non andremo a farci male più e peggio di prima? Non sarebbe più saggio lasciare a chi ha rotto il giocattolo il gusto di farsi male da solo?

Qualche rigurgito di orgoglio giunge dal Sud. Ieri in Calabria, oggi in Sicilia. ‘Catania non si Lega’, ‘buffone, traditore’!, questi i cori e gli slogan dei contestatori all’arrivo di Salvini nella città siciliana.

Chissà. Forse il beach-tour potrebbe essere un boomerang per l leghista del fare