ATTENTI A QUEI TRE: I NUOVI, VECCHI ‘MOSTRI’

DI CLAUDIA SABA



La mozione di sfiducia al Governo Conte è arrivata dal capogruppo della lega al Senato, Massimiliano Romeo.

Quel Romeo che lo scorso gennaio, e’ stato condannato a un anno e 8 mesi, (pena sospesa) per spese pazze” in Lombardia.

E mentre il “capitano” continua la sua campagna elettorale a colpi di slogan, i suoi sondaggi iniziano a calare.

I suoi comizi proseguono, tra fischi e contestazioni e, a volte, vengono sospesi.

I like sulla sua pagina facebook diminuiscono e la sua popolarità si va offuscando.

Così, il Capitano, ha pensato bene di correre ai ripari.

Riportando in auge con una proposta, Berlusconi e la Meloni.

Insomma, il nuovo che avanza.

I nuovi mostri verrebbe da dire, se non fosse che i mostri sono sempre i soliti.

Con a capo un condannato d’eccezione che magari ci ritroveremo anche presidente della Repubblica.

Che dire.

Per 49 denari ancora da restituire, e rubli dai russi ancora da chiarire, il capitano ha pensato bene di tornare a casa, da papà Berlusconi.

Perché in certi ambienti, la paura fa novanta e chi se ne frega degli impegni con “gli itagliani”.