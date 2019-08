SICILIA, OH CARA

DI ONOFRIO DISPENZA

Ottavio Ziino, medico palermitano, sa bene cos’è il dolore. Oncologo ed ematologo, è conosciuto per la sua bravura e la sua grande umanità. E a Marettimo, non ha avuto dubbi su cosa fare:con la sua collega ha aiutato e soccorso uomini, donne e bambini arrivati nell’isola su un barchino. Credo che per lui sia stata una felicità pari a quella vissuta quando ad un suo assistito può dire:”Ce l’abbiamo fatta, sei guarito!”. Dovremmo tutti riflettere, dovrebbero tacere, rossi di vergogna, quanti sanno solo blaterare, guadagnandosi un posto all’inferno, senza conoscere la felicità del dono.