NON CI SONO SCORCIATOIE

DI GIULIETTO CHIESA

(Risposta a Gianmarco Massaro)

Ciao Giulietto, spero di non disturbarti. Rispondimi pure quando hai tempo e quando ti va. Se ti va.

La crisi di governo e la mancanza di alternative valide attualmente all’orizzonte, hanno fatto sì che in me nascesse una sensazione che è difficile verbalizzare, quasi un grido disperato. Qualcosa del tipo: Non c’è tempo! Bisogna iniziare ad agire concretamente, inizialmente almeno su ciò che è macroscopico e su cui se non si agisce non si può pensare di fare niente di radicale o di valido a livello strutturale in futuro.

Quello che dico è: invece di focalizzarsi su ciò che divide, non sarebbe molto meglio unirsi su ciò che accomuna? Chessó, 1, 2, 3, 4 macro-punti massimo, unirsi su quelli e lottare tutti insieme per la loro realizzazione, fino alla loro realizzazione, facendo convivere all’interno di questa “coalizione” più anime magari con sfumature diverse, ma che almeno sanno il nome del nemico.

Io vedo che ci sono molte personalità e realtà validissime che potrebbero emergere e sfondare a livello nazionale nel “fronte sovranista”, come te, ma vedo anche che, a fronte di un nemico compatto e ben equipaggiato, noi siamo divisi in mille fazioni che molte volte guerreggiano fra loro e nessuna di queste realtà riesce ad emergere veramente sulle altre facendo sì che si rimanga sempre in questa poltiglia che per ora non sta portando ai risultati sperati, ai quali si potrebbe arrivare se invece si unissero le forze.

Pensavo, perché non vi parlate? perché non organizzate un “movimento di liberazione” voi che potreste veramente guidare l’Italia verso un futuro migliore (es. Italexit )? Sparo dei nomi a caso, così, random: Diego Fusaro, Francesco Labonia di Indipendenza, Ilaria Bifarini, Marco Guzzi, Marco Mori, Mauro Scardovelli, Arnaldo Vitangeli, Alessandro Montanari, Nicoletta Forcheri, Enrica Perucchietti, Guido Grossi, Francesco Toscano, Claudio Messora, Antonino Galloni, Mohamed Konare, Francesco Amodeo, Eugenio Miccoli, Eduardo Zarelli, Matteo Brandi, Giancarlo Marcotti, Marco Bersani, Fabio Conditi, Valerio Malvezzi… Eccetera, eccetera. E tutti i vari movimenti nascenti molto validi.

Avete molto di più che vi accomuna rispetto a ciò che vi divide. È importante adesso stare compatti e fare squadra sulle questioni più urgenti e importanti.

L’Italia ha bisogno di voi, c’è bisogno di un movimento serio, di gente seria, senza colore politico, ma unito su delle battaglie, su dei temi fondamentali, magari anche a scadenza: raggiunti quei punti fondamentali, quelle conditio sine qua non, ognuno per la sua strada e ognuno continua a lottare per il futuro che secondo lui è quello più auspicabile. Ma nel frattempo tutti compatti e forti contro il nemico e verso una situazione migliore rispetto a quella attuale e dalla quale poi si potrà lavorare anche da una posizione avvantaggiata. In modo concreto. A testa bassa.

Come vedi i nomi che ho fatto sono bene o male abbastanza eterogenei, ognuno da una prospettiva diversa può inquadrare lo stesso problema e lottare per la stessa soluzione. Insieme. È l’ora del risveglio!

Scusa lo sfogo e se mi sono permesso, avrò scritto sicuramente delle castronerie e in modo un po’ confusionario, ma penso sia veramente arrivato il momento di una svolta, sennò qui non se ne esce.

Buon proseguimento e buon lavoro!