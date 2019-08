OA: SOSPESO IL DIVIETO D’INGRESSO E SCOPPIANO POLEMICHE NEL GOVERNO

DI LUCA SOLDI

Il Tar del Lazio ha deciso la sospensione del divieto d’ingresso nelle acque territoriali italiane della Open Arms.

Nelle motivazioni del provvedimento, il Tar riterrebbe che “sussista alla luce della documentazione prodotta (medical report, relazione psicologica, dichiarazione capo missione), la prospettata situazione di eccezionale gravità ed urgenza, tale da giustificare la concezione della richiesta tutela cautelare monocratica, al fine di consentire l’ingresso della nave Open Arms in acque territoriali italiane (e quindi di prestare l’immediata assistenza alle persone soccorse maggiormente bisognevoli, come del resto sembra sia già avvenuto per i casi più critici”.

A dirlo anche una nota di OPENARMS che puntualizza che in base alla decisione dei giudici “ci dirigiamo verso il porto sicuro più vicino in modo che i diritti delle 147 persone, da 13 giorni sul ponte della nostra nave, vengano garantiti”.

A comandare le missione a bordo di Open Arms, in questa odissea, di nuovo un donna Ana

Montes Mier, 31 anni che però in questo caso non ha la responsabilità di comandare la nave ma “solo” quella operativa e decisionale della ONG.

Dopo Carola Rackete, la capitana della Sea Watch, un’altra donna sfida la politica italiana dei porti chiusi e l’indifferenza degli altri stati europei. I migranti.

Ana aveva spiegato dalla nave in cui si trova da più di dieci giorni dopo aver soccorso 160 naufraghi – «meritano una vita come tutti gli esseri umani».

«Se salvare vite in pericolo è un crimine, io sono una trafficante”

Buona rotta, buon approdo Ana

Intanto arrivano indiscrezioni che confermerebbero un nuovo approccio meno disumano da parte del governo italiano

Sembrerebbe infatti che il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli potrebbe essere pronto ad autorizzare la Guardia Costiera a operare l’evacuazione dei 30 minori a bordo, di cui 28 non accompagnati.

Naturalmente il ministro degli Interni avrebbe ribadito la sua posizione del tutto contraria ad ogni gesto di umanità