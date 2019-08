TEATRINO DELLA CRISI

DI RITANNA ARMENI

In questa crisi non c’è nessuno, dico nessuno di cui mi fidi. Ci sono personaggi che disprezzo, personaggi incapaci, personaggi che considero delinquenti della politica. Tutti si riempiono la bocca del bene del paese, tutti pensano al loro particolare. Il mio non è qualunquismo ma realismo e memoria. Per questo pur detestando Matteo Salvini e la sua politica, pur desiderando che venga respinto ai margini della politica nazionale, guardo a quel che accade come a un teatrino. Purtroppo. E neppure io mi piaccio.