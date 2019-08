Giovanni Toti, ex giornalista di Mediaset ed ex braccio destro di Berlusconi nonché attuale presidente della Regione Liguria, ha presentato il nuovo simbolo del movimento che fa capo a lui. L’idea è di presentarsi alle elezioni, sempre che si facciano, insieme alla Lega, differenziandosi per bene da Forza Italia. A occhio non andrà lontano. Mi pare un altro al quale il successo (nei sondaggi) ha dato alla testa. Mi aspetto fotomontaggi col cognome di Totti.