Israele su spinta di Trump blocca le deputate Usa pro palestinesi

Israele nega l'ingresso a due deputate Usa che difendono i diritti dei palestinesi. Trump: "Sono una disgrazia". Rashida Tlaib e Ilhan Omar al centro di una feroce polemica. Congresso, «Trump ignorante e razzista». Il fatto che lo sostenga la speaker della Camera Nancy Pelosi, rende l'affermazione molto di più di un semplice insulto. Autogol politico di Trump Netanyahu -la valutazione politica diffusa- in una accoppiata elettorale che i due esponenti dell'ultra destra israelo americana stanno evidentemente soffrendo. I fatto oltre il titolo, nella cronaca ANSA. «Il governo israeliano ha deciso di vietare l'ingresso nel Paese a due parlamentari democratiche americane che sostengono il movimento di boicottaggio internazionale di Israele. Lo ha reso noto il vice ministro degli esteri Tzipi Hotovely, affermando che Israele ha deciso di non consentire alle deputate Rashida Tlaib e Ilhan Omar di compiere la visita prevista per la settimana prossima. La decisione, ha detto Hotovely, è in linea con la politica di negare l'ingresso a chi sostiene il boicottaggio di Israele»…