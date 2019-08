LITIGI TRA TRENTA E CONTE CON SALVINI PER QUESTIONE MIGRANTI

DI ENRICO ROSSI

Conte e poi anche la ministra Trenta ora litigano con Salvini sull’accoglienza dei migranti.

Il TAR del Lazio ha annullato il decreto, che era stato firmato da Salvini, e dai ministri pentastellati Toninelli e Trenta, che impediva l’ingresso nelle acque italiane della nave Open Arms di una ong spagnola, violando le norme internazionali.

Tutta la politica dei “porti chiusi” su cui Salvini ha costruito gran parte dei suoi consensi si sta rivelando un bluff totale. Hanno preso in giro gli italiani nascondendo gli obblighi derivanti dai trattati internazionali

Ora lo confermano anche il dietro front di Conte e dei ministri grillni che fino a ieri subivano passivamente gli ordini di Salvini.

Bene così, in ogni caso. Soprattutto se si salveranno dalla morte più persone e più bambini.

Peccato che da quando è ministro Salvini ci sia stato stato il maggior numero di morti, anche a fronte di un calo delle partenze.

Anche su questo Salvini racconta bugie.

Intanto continuano anche gli sbarchi di chi arriva in modo autonomo sulle nostre coste.

Restano sulla nostra coscienza di italiani coloro che sono morti e che potevano essere salvati.