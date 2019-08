O SI VINCE O SI MUORE

DI MARIO PIAZZA

Le opinioni su voto subito o nuova maggioranza si accavallano creando confusione, vieppiù proveniendo spesso opposte dalla medesima parte politica. Argomentazioni valide e meno valide per entrambe le soluzioni che però nascondono quasi sempre interessi individuali o di corrente.

Una persona di sinistra senza apparentamenti politici dovrebbe prima di tutto capire bene quale sia la priorità per il Paese, e se ritiene che esista qualcosa di più importante che impedire i “pieni poteri” che i fascioleghisti invocano e che almeno sulla carta hanno a portata di mano può anche smettere di leggere.

Fermare quindi i fascioleghisti, e non per una legittima avversione viscerale ma perchè le soluzioni che propongono vanno tutte nella direzione sbagliata, quella che scava un fossato ancora più profondo tra ricchi e poveri, tra lavoratori e disoccupati, tra autonomi e dipendenti, tra nord e sud, tra sani e malati, tra cristiani e musulmani ed ovviamente tra bianchi e neri. A questo servono la tassa piatta, le autonomie regionali, i condoni fiscali, quelli valutari, quelli edilizi, i decreti sicurezza e tutti i provvedimenti finora adottati o proposti.

Nella vergognosa gazzarra che la Lega e i suoi futuribili reggicoda stanno creando si leggono chiaramente la violenza, la falsità e la sopraffazione che ci toccherebbero perlomeno fino alle successive elezioni politiche del 2024, e pochissimi di noi possono avere la certezza di arrivarci indenni.

Per sbarrare loro la strada in nome dei più deboli, siano essi i licenziati della Whirlpool, i naufraghi della Open Arms o i malati costretti a vagare per la penisola in cerca di assistenza, esiste un’unica opzione: un governo di legislatura che veda insieme i due partiti che hanno preso più voti alle passate elezioni, il M5S ed il Partito Democratico.

Non c’è tempo per le recriminazioni, per i giudizi lapidari e per le vecchie battaglie di retroguardia. Occorre guardare avanti per fare magari poche cose ma che vadano nella direzione giusta.

Altro che “inciucio”, il Presidente Mattarella coglierà in pieno la drammaticità della fase politica ed offrirà a tutti noi questa ultima legittima possibilità, chiediamo a tutta la classe politica non fascioleghista di sfruttarla fino in fondo.