OPEN ARMS- SALVINI.COME GODERE DELL’ABBANDONO IN MARE DI DECINE DI PERSONE

DI EMILIO MOLA

Il Ministro dell’Interno della Repubblica italiana, ministro di un governo che alla luce della crisi in corso avrebbe già dovuto dimettersi o almeno occuparsi solo di ordinaria amministrazione, ha appena dichiarato di voler disattendere il pronunciamento del TAR del Lazio che ha appena sospeso il divieto di ingresso nelle nostre acque a Open Arms.

Il TAR si esprime e decide in base alle leggi italiane, alla Costituzione e ai trattati internazionali che l’Italia ha sottoscritto e che vanno rispettati perché così dice la Costituzione (art.10).

Matteo Salvini no.

Matteo Salvini si esprime e decide in base al suo consenso elettorale, in base a quanto certe decisioni possano giovare personalmente a lui ed eccitare gli istinti più primitivi dei suoi elettori.

Come godere dell’abbandono in mare di decine di persone, anche bambini, lasciate da 13 giorni fra le onde, dopo aver vissuto calvari inimmaginabili.

Allora decreta per post, legifera per tweet, trattando quelle persone che non conosce, che non ha mai visto prima, come criminali a prescindere; come pericoli per la nazione perché poveri e neri.

Mentre gli italiani a milioni applaudono, umiliando il loro Paese davanti al mondo e alla storia, riducendolo a una nazione imbecille, pavida e incapace, tanto da dover aver paura di qualche naufrago, tre donne e due bambini.

Eravamo un Paese ricco e potente, eredi di chi ha conquistato il mondo, di chi ha saputo liberarsi da eserciti feroci e potenti, di chi ha saputo fronteggiare e fronteggia ogni giorno le più violente mafie del pianeta.