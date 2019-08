ALLA FESTA DELLA LEGA LA PIZZA CHE RIDE SULLA MORTE DELLE PERSONE

Le feste di partito dovrebbero organizzarle tutti. Non solo sono utili per mettere insieme un po’ di soldini, servono a tenere insieme sentimentalmente un popolo, a fare in modo che chi le frequenta si senta parte di un tutto.

Contribuiscono a creare una morale comune. Per usare le parole di Gramsci a connettere sentimentalmente le persone tra di loro e il partito a loro.

Per questo il fatto che a una festa della Lega si possa mangiare la pizza Sea watch e quella Aquarius non è un episodio da nulla, un modo per stare in allegria insieme.

Non è una goliardata come si usa dire adesso, perché con quelle pizza si irride la morte. Non si fa ironia da quattro soldi su Carola Rackete o sulle Ong, si ride sulla morte di centinaia di persone, tra le quali molti bambini, morte annegate nel Mediterraneo e non c’è naufrago ripescato che non racconti di qualcuno caduto e morto in mare.

Non so come andrà a finire l’attuale crisi di governo. Pare che M5S e Lega stiano mandandosi segnali di riavvicinamento discutendo di poltrone: A Di Maio la presidenza del consiglio, Conte in Europa, a me l’economia.

Ma se per caso M5S e Pd decideranno di percorrere insieme quello che rimane della legislatura dovrebbero discutere invece di moralità.

Perché ogni volta che a quella festa addentano ridendo la pizza Sea watch e quella Aquarius, addentano il Paese, la morale del nostro Paese.