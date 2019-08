CAMALEONTISMO POLITICO

DI ENRICO ROSSI

Il trasformismo, quella prassi politica per cui si costruiscono maggioranze pur di restare al potere, oltre ogni distinzione programmatica e ideologica tra destra e sinistra, ha il suo punto più alto nella politica dei due forni.

Giulio Andreotti spiegava così la pratica della DC di cercarsi di volta in volta alleati per governare, metaforicamente fare il pane, ora con i socialisti, ora con i liberali e anche i missini.

Speriamo di non ritrovarci ancora una volta in una situazione simile, peggiorata dal fatto che il M5stelle non è certo la DC e che Di Maio, come uomo di stato, a Andreotti, che io ho sempre aborrito, non lega neppure le scarpe.