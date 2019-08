Crisi non crisi governo non governo, contabilità su nani giganti e ballerini

Giuseppe Conte numero 65, nella sfilza di governi che si sono succeduti alla guida della Repubblica nei 73 anni di vita. Poco più di un governo all’anno, che non e cifra di prestigio né di salute. Se vogliamo contare dalla Liberazione, monarchia post fascismo (attenti ai ritorni), altri due governi (Parri, De Gasperi). Qualche statistica oggi, la certezza dei numeri, rispetto alla confusione politica tra partiti e personaggi. Il 14 luglio 1946, a quarantadue giorni dal referendum monarchia-repubblica del 2 giugno, si insediava il primo governo della Repubblica Italiana: lo presiedeva il democristiano trentino Alcide De Gasperi che restò in carica fino al 2 febbraio 1947 e cioè per sei mesi e mezzo. In realtà, andando a spulciare tra gli annali, De Gasperi in precedenza era stato Presidente del Consiglio anche dell’ultimo governo del Regno per cui tecnicamente si trattò del Governo De Gasperi II. In tempi successivi lo statista trentino in totale fu a capo di ben otto governi che si succedettero fino all’agosto 1953. Alcide De Gasperi resta quindi il politico che – sino ad ora – ha presieduto il maggior numero di governi della Repubblica, ma che … CONTINUA SU REMOCONTRO: