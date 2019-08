GIARDINO DI NINFA: PER IL NEW YORK TIMES IL PIÙ BELLO E ROMANTICO DEL MONDO

Il giardino di Ninfa? Il più bello e romantico del mondo. A sostenerlo non la sottoscritta che potrebbe essere di parte, in quanto residente a qualche decina di km di distanza, ma uno dei giornali più prestigiosi di sempre: il New York Times.

Ma ciò che è più incredibile, sottolinea il quotidiano, è che la maggior parte degli italiani non ne conosce neppure l’esistenza. Vero. Incredibilmente vero. Eppure è un giardino storico di fama internazionale. Situato tra Norma e Sermoneta (LT), è stato dichiarato Monumento Naturale dalla Regione Lazio.

Un parco da fiaba. Un’oasi di pace tra laghetti, piante tropicali, fiori di ogni genere che cambiano aspetto e colori nelle varie stagioni. Un boschetto di splendidi bambù. Un parco voluto dalla famiglia Caetani, nato nel 1921 all’interno dell’aerea dell’antica cittadina medievale di Ninfa della quale sono visibili diversi ruderi, alcuni perfettamente restaurati, durante la creazione del giardino. Otto ettari di parco dove la natura cresce rigogliosa e l’intervento dell’uomo si limita ad assecondare lo sviluppo spontaneo di glicini, lavanda, ortensie, meli ornamentali, agrifogli, aceri giapponesi. 1300 le specie vegetali presenti. Ricca e diversificata la fauna che vive e si riproduce all’interno del giardino.

Un’oasi. Di pace e relax. Dove a godere sono solo i nostri sensi