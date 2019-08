IL MURALES DI CAROLA IMBRATTATO? E’ IL SIMBOLO DI QUEL CHE SIAMO DIVENTATI

Se passeggiate sul corso principale di Taormina è impossibile non subire la tentazione di una vetrina tutta colori, richiami del gusto, decorazioni, seduzioni di sapori magici e meravigliose ricette siciliane. Sorbetti, cannoli, pasta di mandorle, frutta mandorlata, cassate, granite e soprattutto gelati, secondo l’antica tradizione nata proprio qui in Sicilia, al tempo della dominazione araba, quando si prendeva la neve dell’Etna per “manipolarla” con succo di arance e preparare il “sherbet” , l’originario nome del sorbetto. Fu un siciliano a tramutare il “sherbet” in gelato. Tale Procopio de Coltelli si guadagnò una tale fama da portare le sue ricette alle corti di Francia e di aprire una gelateria proprio nel cuore di Parigi, il Caffè Procope, tuttora esistente, anche se trasformato da tempo, prima in ritrovo letterario e poi ristorante chic un po’ turistico. Fanaberia è l’insegna di questa storica pasticceria. Il nome significa sfizioso, gustoso in lingua polacca, e deriva probabilmente dal tempo in cui nobili, turisti, scrittori e poeti venivano a Taormina da tutto il mondo. Il luogo è un richiamo immediato per chiunque passi dalla città, famoso quasi come il tempio greco, una sosta che ha deliziato il palato di vip e personalità internazionali, come al G8 di due anni fa, quando Fanaberia creò una coppa gelato apposta per il presidente Donald Trump. Vaniglia, frutti di bosco, decorazioni di zucchero e tante bandierine americane che hanno portato la pasticceria sui media del mondo.

Fanaberia è dunque qualche cosa di più di una gustosa pasticceria. È storia, tradizione, cultura gastronomia che esaltano da secoli i sapori della Sicilia e ne rimandano un’identità forte e autentica. E allora è obbligatorio chiedersi il perché di un gesto carico di livore e rabbia cieca, culturalmente incivile, oltre che motivato litigando con la grammatica (“stiamo col lo Stato”) del noto titolare della Fanaberia, un siciliano doc, per di più avvocato, con un rispettabilissimo impegno politico, prima in Alleanza nazionale e oggi con la Lega. Alludiamo all’azione – da cui ha preso le distanze la segreteria della Lega – d’imbrattare il murale dedicato a Carola Rackete, la giovane tedesca al centro della vicenda Sea Watch, per il suo impegno nel soccorso dei migranti.

Lascia sgomenti, la mutazione culturale e comportamentale, oserei dire la metamorfosi di non pochi individui – e il nostro Perdichizzi è uno di questi – che confondono la scelta politica con il rancore