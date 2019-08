IN RICORDO DI PETER FONDA (1940-2019)

Se n’è andato Peter Fonda, sì quello di “Easy Rider” a cavallo del chopper, con gli occhiali a goccia e il casco a stelle e strisce, ma non solo. Interprete versatile, anche regista curioso di western malinconici nonché padre dell’attrice Bridget, il cineasta americano ha dovuto muoversi per tutta la sua vita artistica tra il padre Henry, carismatico e autorevole, e la sorella Jane, ribelle e bellissima. Pure lui era molto bello, come potete vedere nella fotografia qui sotto, benché il cinema non abbia sempre saputo valorizzarlo come meritava. O forse Peter Fonda, cresciuto nel mondo della controcultura hippy e spesso ai margini dell’industria hollywoodiana, a un certo punto decise di non impegnarsi più di tanto, di prendere quel che passava il convento, senza farsene una malattia. Ma se vi capita sotto mano in tv, vedetelo in “L’oro di Ulisse”, il film del 1997, prodotto da Jonathan Demme e diretto da Victor Nuñez, nel quale dimostrò davvero di essere un ottimo attore, e infatti gli valse un premio. Aveva 79 anni, da tempo era malato di un cancro ai polmoni.