CALENDA E RENZI I SALVINI DEL CENTROSINISTRA

DI VINCENZO PALIOTTI

Renzi e Calenda impongono il loro “aut aut” al loro partito. Uno dice che bisogna aprire al M5S per fermare Salvini ma poi come sua abitudine cambia idea e dice il contrario di tutto, ma magari il giorno dopo ritorna ancora sui suoi passi. Colpa del caldo, dell’umidità? L’altro chiude ad un eventuale apertura di dialogo con i 5 stelle.

Entrambi “minacciano” chi non li segue, di lasciare il PD per formare un loro partito politico, ergo un’ulteriore frammentazione della sinistra, ammesso a non concesso che si dovessero poi posizionare a sinistra(?). In realtà entrambi cercano di approfittare della situazione, nel torbido si pesca meglio, chi per riciclarsi, chi per ritagliarsi un ruolo importante in politica.