IL RAMMENDO IMPERFETTO

DI LUCA SOLDI

Passano le ore, passano i giorni ed ormai appare evidente che leader della Lega è pronto a ricucire lo strappo con i cinquestelle

Occorrerebbero mani abili e pazienti, servirebbe uno sguardo severo, disinteressato.

Virtù che mancano annebbiate da una ambizione vorace.

Il capopopolo pronto a tutto, anche ad un rammendo imperfetto.

Colui che sembrava il leader indiscusso, il capobranco, il dj prezioso pare colpito da un colpo di calore dal quale non riesce a rialzarsi.

Lo “statista” mosso dal piacere di stare alla console sembra aver capito che l’azzardo è andato oltre le sue possibilità

Adesso, pare aver compreso.

Sarebbe perfino pronto ad umiliarsi.

Questo perché i comprimari, i vecchi soci, gli alleati le minoranze negazioniste e pure quelle tremanti di fronte ai sondaggi bulgari, hanno ritrovato le motivazioni per tirare avanti.

Anche senza di lui.

Hanno compreso, finalmente che dietro la voglia di sbaracco, dietro i proclami populistici ci sono le piccolezze umane, la brama del potere.

Non è certo l’inizio del declino ma piuttosto la fine dell’ascesa.

Da qui ci si ferma e si torna indietro

Il solleone ci ha fatto vedere, come ha detto giustamente, per una volta, Renzi: “Scene da far impallidire il calciomercato”.

Ed il piano per conquistare tutta la posta in gioco ma soprattutto il banco è saltato.

Ecco che i cinquestelle adesso possono tornare a fare i puri, i duri.

Saltato il voto, fatta fare la figura da sbruffoncello a Salvini, riacquistano il peso della loro presenza

Ma c’è ancora così tanta confusione all’orizzonte che non appaiono neppure troppo campate in aria l’ipotesi di nuovi governi che solo pochi giorni fa sarebbero state fantascientifici.

Una via di fuga per il segretario della Lega, potrebbe essere un corposo rimpasto.

Magari come un nuovo esecutivo guidato proprio da Luigi Di Maio, con Matteo Salvini, vicepremier e Giuseppe Conte a Bruxelles come commissario.

Ogni evoluzione gli parrebbe oggi percorribile vista la tanta confusione in circolo

Ma di pure di fronte a tutte le congetture, di fronte alle possibilità di un nuovo accordo tra 5 stelle e Lega, i grillini oggi si possono permettere di rispondere : “Totalmente falso, una fake news. Non ci interessano poltrone, non ci interessano giochi di palazzo. Per noi è importante il taglio dei 345 parlamentari per dare un grande segnale di cambiamento. Punto”.

Anche Di Maio smentisce, dopo aver parlato di “governo paralizzato” e aver lanciato nelle scorse ore un appello ai ministri leghisti perché firmino “l’ultimo decreto legge: quello che dà i diritti ai giovani riders, che ferma la chiusura dello stabilimento Whirlpool di Napoli, che sostiene il costo dell’energia per l’ex-Alcoa in Sardegna, che bandisce un concorso per migliaia di giovani italiani come funzionari dell’Inps, che potenzia l’unità di crisi che si occupa delle aziende in difficoltà, che sostiene il lavoro a Taranto”. Il capo politico pentastellato chiede ai colleghi di “non tenere in ostaggio queste persone”.

Di Maio, con Toninelli e Conte si spingono oltre, come abbiamo visto nelle scorse ore, toccano con forza il tema dei migranti, lasciando capire che non si può lasciare in mare aperto, nell’indifferenza, la questione di Open Arms.

Di Maio che solo pochi giorni fa era stato messo all’angolo arriva anche ad infierire : “Sono passati 5 giorni ma stanno ancora tutti lì attaccati alla poltrona. Deve far comodo, evidentemente, avere l’auto blu e i voli di Stato mentre si fa campagna elettorale nelle spiagge”.

E Conte, adesso avrà l’occasione plateale per sbugiardarlo di fronte al Paese

Potrà finalmente chiedere senza alcuna paura la fiducia

Oggi lo strappo risulta troppo evidente, di abili rammendi non c’è traccia, forse è meglio mettere una toppa che buttar via tutto come aveva “consigliato” il capitano.