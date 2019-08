IL REGNO UNITO CROLLA, LA FRANCIA VOLA: SOVRANISTI, BENVENUTI NEL VOSTRO INCUBO PEGGIORE

La Francia, nonostante la rivolta dei gilet gialli, un debito pubblico vicino al cento per cento del Pil, il costo dell’apparato pubblico, vive un momento positivo. Crescita del Pil, investimenti, innovazione, aumento dell’occupazione e di produttività per addetto, crescita demografica sono dati con il segno + che fanno immaginare l’avvicinamento alla Germania. Un successo che va condiviso fra la leadership di Macron e il modello istituzionale del Paese. Il presidente ha tenuto la barra dritta rispetto al programma di riforme e alle scelte di campo europeiste, approfitta di divisioni e difficoltà delle opposizioni, ha il suo punto di forza nella stabilità dell’esecutivo, almeno per tutta la durata della legislatura ed è stato il playmaker nella formazione del nuovo assetto ai vertici della Ue.

La Germania registra una frenata del prodotto interno, una flessione della produzione industriale, un calo delle esportazioni, in particolare del settore automobilistico, la spina dorsale del sistema industriale. È una fase recessiva che potrebbe perdurare nei prossimi mesi, ma il mercato del lavoro resta solido, il surplus commerciale ancora molto forte. Con la pubblicazione dei dati, molti esperti si sono messi al capezzale del Paese per comprende se si tratti di polmonite o raffreddore, e se le cause siano esterne (guerra dei dazi, recessione in Italia, Brexit) il che è abbastanza ovvio per un’economia esportatrice. Il sistema ha tuttavia dimostrato anche in situazioni peggiori forti capacità di reazione, grazie a relazioni politiche, industriali e istituzionali che nei momenti di difficoltà riescono a recuperare un senso di marcia nell’interesse generale. Sarà così anche questa volta, nonostante l’uscita di scena di Angela Merkel e le incertezze dei prossimi appuntamenti elettorali. Sarà così anche nell’interesse dei vicini europei, essendo suonata anche a Berlino la campana di una maggiore flessibilità su debito, investimenti pubblici, fiscalità europea.

Dovrebbe essere ovvio constatare quanto processi politici densi di incognite come la Brexit e una congiuntura internazionale sfavorevole abbiano ripercussioni su economie integrate. Ma sarebbe utile riflettere anche sui vantaggi della stabilità politica e di politiche continentali il più possibile condivise. I guai della Gran Bretagna sono lo specchio di ricette di “esperti” euroscettici distillate a sostegno di politiche sovraniste, delle fantasie di uscita dall’euro, degli effetti della propaganda populista. Una propaganda che ha avuto solo il merito di svegliare le classi dirigenti europee, di far comprendere l’urgenza di rilanciare un modello solidale e inclusivo, di dimostrare che l’integrazione continentale può essere, come direbbe Churchill, la peggiore soluzione, escluse tutte le altre.

