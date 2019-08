DI MARCO FURFARO

Ogni tanto, c’è bisogno di silenzio, di misura, di pensare. Ogni tanto c’è bisogno di staccare dal brusio, dal rumore di fondo di una politica in continua overdose di parole. Forse anche per questo sono venuto ad omaggiare la tomba di don Tonino Bello.

Era un prete scomodo, come tutti quelli che hanno il coraggio di stare dalla parte degli ultimi. E come tutti quelli che stanno con gli ultimi, era amato dalla sua gente. Don Tonino professava la convivialità delle differenze, il dialogo, l’ascolto, la condivisione.

Merce rara, in questa Italia che multa una ragazza con le doglie perché sale sul bus senza biglietto, aggredisce bambini perché neri, ha nelle orecchie le continue urla di politici che non riescono a stare nemmeno mezz’ora senza far parlare di sé.

L’Italia di don Tonino Bello sarà la nostra salvezza. L’Italia che prende per mano chi non ce la fa, che si ascolta, che lotta per potere e non per il potere. L’Italia degli ultimi, di quelli che vorrebbero la politica come lo strumento per cambiare la propria vita e non come riflettore per illuminare l’ego di qualche leader che in fondo pensa solo a sé stesso.

Don Tonino non sfoggiava rosari, crocefissi, non ostentava la sua cristianità. Don Tonino la praticava, coltivava umanità con umiltà e coraggio. Proviamoci anche noi.