NON FATEVI ILLUSIONI: ECCO PERCHÈ HONG KONG NON HA SPERANZE CONTRO LA CINA

Hong Kong non vuole diventare cinese per una lunga serie di ottime ragioni. A dispetto delle tante limitazioni previste dalla Dichiarazione del 1984, la sua popolazione (meno di 7,5 milioni di persone) gode di diritti che i cinesi della terraferma ancora si sognano. Di fatto si autogoverna (con l’eccezione di quanto riguarda Difesa e Politica estera), il suo sistema giudiziario è tuttora basato sulla Common Law britannica, la libertà d’impresa, di culto, di associazione, d’espressione e di parola forse non è assoluta ma è largamente garantita. Negli anni, Hong Kong ha perso “peso” nell’economia cinese: nel 1997, quando fu restituita alla Cina, l’ex colonia valeva il 18% dell’intero Pil cinese, oggi solo il 3%.

Ma i suoi abitanti restano molto più ricchi dei cinesi del continente: quasi 40 mila dollari di reddito annuo pro capite contro 7 mila. In queste condizioni voi avreste fretta di diventare cinesi a tutti gli effetti, come dovrebbe appunto succedere nel 2047? Pechino, al contrario, ha una fretta dannata di inglobare Hong Kong una volta per tutte e di farla finita con la menata di “Una Cina, due sistemi”. Quando l’aveva inventato Deng Xiaoping, nel 1980, lo slogan sembrava una gran figata. Ma in questi trent’anni la Cina si è messa a correre e, soprattutto da quando regna Xi Jinping, di tempo da perdere con le sottigliezze ne ha poco.

Agli occhi di Pechino, oggi Hong Kong non è più solo una lucrosa piazza finanziaria ma un tassello decisivo per i piani di sviluppo che sono alla base della sfida economica, tecnologica e infine politica che la Cina intende portare al dominio globale degli Usa. Nel febbraio di quest’anno è stata resa pubblica la strategia della cosiddettaGreater Bay Area, che vuol far confluire nove città della Cina continentale e due regioni amministrative speciali (Hong Kong, appunto, e Macao) in un unico enorme spazio in cui concentrare innovazione tecnologica, servizi finanziari, turismo e manifattura ad alto valore aggiunto. Una specie di piattaforma per incrementare l’apertura internazionale dell’economia cinese.

In poche parole, Pechino vorrebbe fondere in un’unica macchina da soldila Borsa di Hong Kong, le start up di Shenzen, le manifatture di Guangzhoue le attrazioni di Macao e Zhuhai. Per la gioia della classe media cinese e asiatica in genere e come supporto al progetto della Nuova Via della Seta.