L’ATTORE FABIO CAMILLI DA OGGI È IL QUARTO FIGLIO DI MODUGNO

DI PATRIZIA ING. LASSANDRO

Fabio Camilli è nato a Roma il 10 agosto del 1962 da una relazione clandestina tra la coreografa Maurizia Calì e il cantante pugliese Domenico Modugno. Entrambi erano già sposati, lui con Franca Gandolfi e lei con l’ingegnere Romano Camilli.

Per arrivare ad affermare questo però ce ne sono volute di battaglie, combattute a suon di procedure legal i.

Fabio è un attore di indubbia fama che ha dovuto lottare molto per far valere i suoi diritti.

Domenico Modugno, sposato civilmente con Franca Gandolfi dal 1955, ha riconosciuto in vita tre figli, Marcello, Marco e Massimo. Pugliese doc ha vinto nel 1958 il Festival di Sanremo con la canzone il Nel blu dipinto di blu, universalmente nota come Volare. Canzone tra le più conosciute al mondo, tanto da vendere 800 000 copie in Italia e oltre 22 milioni nel mondo e dal quale ne derivò il soprannome di Mr. Volare.

Non si può non ricordare anche successi del calibro del Vecchio Frac, Dio come ti amo, Come hai fatto, Meraviglioso, La lontananza e tantissime altre che solo a nominarle sprigionano emozioni.

Un successo desiderato e tanto meritato ma non scevro da difficoltà per Domenico. Per scalare la china ha dovuto lasciare la sua tanto amata Puglia, definita Amara Terra Mia…amara e dolce. Amara perché il lavoro nei campi arsi dal sole del sud degli anni 50 era alieno dalle comodità delle grandi città e dolce perché terra intrisa di sapori, odori e sentimenti genuini.

Morto da quasi 25 anni, la sua salma ancora non può riposare in pace dal momento che per giungere a questo verdetto è stato necessario prelevare del dna dal corpo del cantante.

A riconosce la paternità in via definitiva è stata la I sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, dopo 18 anni di battaglie legali.

Camilli ha affrontato in tutto due lunghi processi, il primo per il disconoscimento di paternità e il secondo per il riconoscimento del cantautore come padre biologico.

Adesso è a tutti gli effetti un discendente del famoso cantante.