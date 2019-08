LE MULTINAZIONALI E I DIRITTI: RAVVEDIMENTO OPEROSO

DI MARINA NERI

Tavola rotonda. Non è quella di re Artù , ma la notizia ha il sapore di una leggenda, che sia metropolitana e attuale poco importa. Ciò che conta è che segna, se alle parole seguiranno fatti concreti, una svolta epocale e la nascita di una nuova era nel modo di fare impresa, di guardare al profitto.

Business Roundtable,un tavolo di concertazione in questi giorni in America, per definire un accordo sottoscritto dagli amministratori delegati di alcune fra le più importanti multinazionali del pianeta.

Jp Morgan, Amazon, BlackRock General Motors hanno redatto un documento congiunto in cui al primo posto viene messo l’ Uomo con le sue peculiarità e le sue necessità. Un uomo che non è macchina per procacciare ricchezza , che vive e opera nell’ ambiente. Il rispetto, quindi del lavoratore e dell’ ambiente è il punto focale del testo redatto.

Ben duecento fra imprese e multinazionali lo hanno, infatti, sottoscritto, impegnandosi ad attuarlo.

Una inversione di tendenza importantissima, il passaggio dallo spietato slogan di Mercato:”prima gli azionisti” lascia il posto “ad altre priorità che creano valore”.

Le compagnie americane fanno mea culpa e nel documento evidenziano che per creare valore che non sia effimero occorre non solo pensare al profitto tout court , agli utili, ai dividendi,ma i manager devono avere particolare riguardo all’ impatto ambientale della produzione e della messa in circolazione dei prodotti finiti.

Occorre rispettare le comunità locali , avere rapporti corretti con i fornitori, curare i luoghi di lavoro, i diritti dei lavoratori e il rispetto dei consumatori .

Il profitto, pur elemento nevralgico nel sistema economico dell’ impresa non può essere l’unico parametro da considerarsi.

Cambiano,pertanto, almeno sulla carta, le linee guida.

Accanto alla soddisfazione degli azionisti, dei compratori occorre fare assurgere l’ ambiente a vero protagonista al pari dell’uomo che vi interagisce. È una vera e propria svolta etica.

Principi che erano sempre stati alla base delle rivendicazioni dei lavoratori e degli ambientalisti di tutto il mondo. Principi fagocitati proprio da quel capitalismo che ha sacrificato sull’ ara del mercato ogni principio e ogni moralità nel perseguire la ricchezza.

Capitalismo in nome del quale interi territori hanno pagato prezzi altissimi in termini di scempio delle risorse, in termini di annullamento dei diritti dei lavoratori, in termini di disastri ambientali.

Cosa ha mosso le multinazionali americane a sottoscrivere un impegno di tal portata?

L’ improvvisa consapevolezza che Gaia, il pianeta terra, è pronto alla sua controffensiva nei confronti di chi offende ogni giorno i suoi paradisi?

L’ ascolto delle parole di Greta e dei milioni di giovani e attivisti che, sempre più numerosi, invocano una politica economica che non sacrifichi l’ ambiente al progresso e al dio denaro?

La presa visione delle condizioni dei lavoratori che sempre più spesso soggiacciono al ricatto padronale perdendo lo status tutelato e divenendo schiavi senza diritti ?

Probabilmente a imporre un cambio di marcia così repentino secondo esperti osservatori della situazione economica e politica americana, è stato il nuovo vento che spira, quello che fa insorgere sempre più spesso e sempre più numerose voci contro lo strapotere delle multinazionali. Quello che porta ovunque nel mondo le notizie delle vertenze contro i colossi dell’ economia, rivelando che non sempre il topolino viene schiacciato dall’ elefante.

Il Financial Times sottolinea come il documento sia anche una mossa politica utilizzata nei confronti del partito democratico e dei i suoi candidati Elizabeth Warren a Bernie Sandres. Entrambi sono impegnati in una serrata battaglia contro le multinazionali.

Una mossa astuta da parte delle stesse compagnie quella di essere loro stesse fautrici di cambiamento e fare così bella impressione sulla possibile,probabile classe dirigente del paese.

Un impegno al momento reso eclatante dal risalto mediatico stante la portata dei protagonisti atti a sostenerlo.

Ben sapendo che tra il dire e il fare c’ è di mezzo, Trump, il dio profitto e, quindi, il mare.