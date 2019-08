RAI IN LUTTO: E’ MORTA IDA COLUCCI, GIORNALISTA E DIRETTRICE TG2

DI CHIARA FARIGU

Se n’è andata, a soli 58 anni, dopo una lunga malattia, Ida Colucci, giornalista Rai e sino a qualche mese fa, direttrice del Tg2. Molti i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia dal mondo del giornalismo e non solo che la ricordano come ‘giornalista appassionata, persona di valore, grande professionista’.

Romana di nascita, entra in Rai nel ’91, dopo diverse esperienze dapprima in Asca, Nuova Ecologia e Legambiente. Dal Giornale Radio, per il quale ha raccontato i fatti di cronaca più importanti degli anni ’90, passa dopo qualche anno al settore politico parlamentare per approdare, nel 2002 alla redazione Interni del Tg2, divenendone un’inviata speciale. Ha raccontato con dovizia di particolari i più importanti fatti di cronaca nazionali, suoi molti speciali sul terremoto di Amatrice e, sull’ultima tragedia del Ponte Morandi, e gli appuntamenti internazionali dalle sedi Rai negli Usa, Canada, Giappone, Cina, Brasile.

Nel 2009 viene nominata vicedirettore del Tg2. Nel 2016, su proposta dell’allora dg Dall’Orto, è alla guida del Tg2, carica che ha ricoperto fino allo scorso ottobre.