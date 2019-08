ALLA LEGA MANCA ELASTICITÀ MENTALE E CAPACITÀ DI DIALOGARE. QUESTO LA FREGA

DI ROBERTO SCHENA

Salvini è davvero l’unico capace di pensare in Lega: questo sarebbe il momento in cui i dirigenti del partito dovrebbero moltiplicare gli inviti al dialogo coi grillini per rimediare alla Caporetto da essi stessi provocata, e invece niente stanno tutti zitti lasciando la palla al loro unico leader, nonosante siano i maggiori responsabili del clamoroso autogol in finale di partita.

Manca proprio l’elasticità mentale, la capacità di dialogare, l’apertura a posizioni diverse. QUESTO frega, da sempre, la Lega, partito tendenzialmente monolitico, monocefalo. Non è B. la loro tragedia, come pensa Salvini.

Le scelte pentastellate di questi giorni, confermate da Grillo, che si è assunto ieri la piena responsabilità della liquidazione della Lega, presuppongono una precedente pregnante fase di dialogo fra grillini, Renzi, il Pd e la sinistra in genere. Hanno parlato e ragionato molto. Potrei mettere la mano sul fuoco: si parlavano da mesi al riparo da occhi indiscreti, non fosse che per pararsi tutti la caduta in caso di abbandono leghista. Era nell’aria fin da prima delle elezioni europee, almeno così suggerisce la logica. Vedete quanto sono teste di legno i leghisti, nel non immaginarlo nemmeno?

Non si forma una maggioranza di governo da un giorno all’altro.

C’è stata un regia, e una recita ben studiate. Una strategia dell’inganno che porta la firma di Renzi, il più machiavellico, il più capace di cospirare, alla toscana, quello dello “stai sereno” rivolto al suo ex premier. Non solo. Detta strategia è stata consolidata a Strasburgo con la benedizione dell’Europa merkel-macroniana. Lì c’è stata la dimostrazione che i grillini facevano sul serio. Probabilmente c’è già un programma e ci sono già i nomi dei ministeri, sono troppo vecchio come giornalsita politico per non sentirne l’odore. Che è anche forte.