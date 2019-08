DI LUCA SOLDI

Ci associamo, condividiamo le parole di Riccardo Gatti di Open Arms che ha condannato il comportamento dei governi europei ed in particolare di quello italiano che da diciassette giorni sta giocando a fare il duro sulla pelle di migranti a bordo della nave umanitaria:

“Sono schifato, non solo per quello che faccio, il lavoro che faccio, la difesa dei diritti umani per cui lotto. Questo è un decadimento per tutti”.

È questa dunque la vergognosa offerta dell’Italia, quella far sbarcare nel porto di Minorca, nelle Baleari la soluzione ?

Ci avviamo ormai alla diciottesima giornata che i migranti aspettano in nave davanti a Lampedusa.

Certo oggi la politica penserà ad altro

Dovrà impegnarsi a capire dove andare

Dovrà decidere sul destino di un governo che ha alimentato solo paure ed odio badando bene ad evitare la costruzione di nuovi “ponti” e nuove prospettive

Salvini ha aspettato fino da ultimo una chiamata da quel telefono modello anni venti e non ha certo avuto modo di pensare all’odissea dei disperati a bordo di Open Arms

Anzi li ha usati, sfruttati di nuovo dimostrando per l’ennesima solo la sua unica virtù, esser fonte di divisioni e rabbia incontrollata verso un nemico inesistente

La pacchia non è finita e non finirà certo oggi con la conclusione del governo “bellissimo”

Inizia però una nuova stagione; è quella della prova d’appello

L’ultimo appello per quanti si dicono sinceramente ancorati ai valori ai diritti umani