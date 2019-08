MIMMO LUCANO TORNI A RIACE PER RIABBRACCIARE IL PADRE MORENTE

DI MARINA NERI

Una firma per Mimmo Lucano. Questa la campagna social indetta dal “Comitato 11 giugno”.

Una raccolta firme per chiedere al Presidente della Repubblica una sua intercessione al fine di consentire una sospensione del divieto di dimora a carico dell’ ex sindaco di Riace per potere riabbracciare il padre morente.

Chi ha conosciuto l’ opera di Mimmo Lucano non lo abbandona, non lascia a se stesso quest’ uomo che ha fatto del paesino di cui era sindaco, l’ emblema dell’ accoglienza nel mondo.

Non lo ha abbandonato nel momento in cui la magistratura, esercitando l’ azione penale, ha ravvisato nei suoi comportamenti e nel suo operato ipotesi di reato.

Non lo ha abbandonato quando, pur ridimensionata dal Gip la portata della sua presunta reità , erano stati disposti gli arresti domiciliari per lui e il divieto di dimora nel suo paesino. La misura cautelare che lo riguarda, il divieto di dimora, impedisce di soggiornare in un determinato luogo e di non accedervi senza l’autorizzazione del giudice che procede.

Concussione, malversazione, associazione a delinquere, truffa ai danni dello Stato , favoreggiamento immigrazione clandestina, questi i reati ascritti a Lucano nel procedimento che lo ha visto coinvolto.

Il Gip ha poi dichiarato infondate le accuse di concussione, falso, malversazione, associazione a delinquere, truffa ai danni dello Stato ipotizzate dalla procura, bollandole come ricostruzioni fantasiose, “congetture, accuse vaghe, indimostrabili o presuntive” e ha rigettato ben sette capi d’accusa precisando che la condotta di Lucano “non si è mai tradotta in alcune delle ipotesi delittuose delineate dagli inquirenti”.

Il sindaco sarebbe finito agli arresti domiciliari e poi a sopportare il ” divieto di dimora” con le sole accuse rimaste in piedi: quella di aver affidato la gestione dei rifiuti del piccolo comune a cooperative di cittadini e migranti – creando posti di lavoro e sottraendo il servizio agli appetiti della criminalità organizzata – e quella di aver favorito un matrimonio di convenienza, avendo suggerito che una ragazza rifugiata alla quale era stata respinta la protezione internazionale si sposasse con un italiano ( cifr. Il fattoquotidiano).

L’episodio aveva scatenato il sorgere delle solite fazioni.

I pro e i contro Lucano.

E poi le strumentalizzazioni politiche della vicenda con destra e sinistra a ragionare pro domo propria infischiandosene in realtà di Lucano, di Riace e della Calabria intera.

Passerelle, proclami, secondo i migliori copioni del caso.

Un divieto di dimora stabilito per evitare quello che in gergo giuridico viene denominato” inquinamento delle prove”.

Lontano dalla sua Riace.

La Cassazione, aveva poi cassato con rinvio al tribunale del riesame di Reggio Calabria per una nuova valutazione nel merito della vicenda delle disposizioni cautelari comminate a Lucano.

Rimane ad oggi, nell’ attesa di una nuova pronuncia, il divieto di dimora in Riace, mentre il processo contro Mimmo Lucano segue il suo iter normale.

Chi conosce Lucano e l’ opera da lui intrapresa sa che non è la distanza reale a pesare, è il sentore che tutto ciò che si è costruito con arnesi spesso logori, combattendo ogni giorno contro l’elefantiaca macchina burocratica, contro i retaggi di una realtà che della sottomissione aveva fatto il suo credo, contro il pregiudizio e l’intolleranza, contro le parole ” impossibile e rassegnazione”, vuole essere vanificato, sacrificato sull’altare della ragion di stato.

Mimmo Lucano è un uomo mite eppure indomito e mai rinunciatario. A chi lo ha intervistato in questi mesi ha sempre dichiarato che unico vessillo del suo operato è sempre stata la Costituzione italiana.

Dentro i suoi principi fondamentali ha sempre individuato i caposaldi della civiltà italiana e, per onorare quei precetti ha affrontato la gogna mediatica, il dileggio, l’appellativo di disobbediente.

Eppure Mimmo Lucano non si è trincerato dietro il ” non avete capito”, non ha cavalcato l’onda di un successo personale per accampare diritti o sconti, non ha prestato il fianco a pettegolezzi o a diatribe da comari.

Con serietà e semplicità ha bevuto il fiele delle incomprensioni, delle notizie artate e provocatorie e, nel silenzio dei forti e dei giusti, sta percorrendo il suo cammino nel processo e non contro il processo.

Chi conosce Lucano e chi conosce la storia del suo immenso progetto non lo ha abbandonato.

E non lo fa oggi che il più grande sostenitore di Mimmo, orgoglio calabrese, come ha gridato la gente che contestava Salvini a Soverato, suo padre, sta molto male.

Roberto Lucano, 93 anni è molto malato. Una leucemia sta perpetrando il suo oltraggio sul corpo dell’ indomito padre di Mimmo. Colui che in questi mesi abbiamo visto discreto e silenzioso, nella ieratica dignità degli uomini calabresi, in cui, spesso, il silenzio rivela più di mille parole.

E le TV di tutto il mondo hanno profanato quell’ abbraccio da padre a figlio celante l’ orgoglio di stringere un uomo che ha fatto della coscienza la sua religione di umanità.

Tutti abbiamo visto quello sguardo timido e al contempo fiero velarsi di lacrime e abbiamo udito quelle parole che racchiudono un infinito di amore:_ mio figlio,mio figlio. È innocente_

Null’altro . E non occorre niente altro a chi conosce Mimmo Lucano e l’ opera da lui intrapresa.

Non lo ha abbandonato il Comitato 11 giugno , nome scelto per evocare un triste momento per la storia di Riace. Quel momento in cui una splendida realtà di integrazione si è risvegliata infettata da una terribile cancrena: l’ intolleranza.

Il Comitato 11 giugno composto da uomini e donne che non hanno abdicato al ruolo di esseri umani, sono rimasti a fianco del Sindaco , ormai ex ,di Riace.

Ad attestargli solidarietà. A sorreggerlo quando la fatica di portare avanti un’ Idea è immane.

A farsi carico di iniziative atte a continuare un’ opera che non può morire.

E oggi a chiedere all’ Italia nella sua massima espressione istituzionale, il Presidente della Repubblica, uno sguardo magnanimo su un padre e un figlio.

La Legge scrive il divieto di dimora. La Giustizia degli uomini chiede che un figlio possa riabbracciare il padre nella casetta dove le pareti ,tacendo, parlano d’ amore.

Un gesto di clemenza viene chiesto. Una piccola parentesi di umanità nei giorni dell’ astio e dell’ odio mediatico e politico.

Un appello, una raccolta firme lanciata sul web. Simbolica indubbiamente, ma questo Tempo ha bisogno di tornare a credere nell’Uomo.

L’ abbraccio, forse l’ ultimo, fra un padre morente e un figlio che ha combattuto e probabilmente pagherà al Diritto per la sua lotta, deve essere il dono che una Nazione elargisce a chi ha sempre avuto negli occhi, nel cuore e fra le mani la sua Costituzione.

Aspetta un nuovo verdetto il mondo di Lucano, quel mondo fatto di piccole cose, quelle vere, autentiche, che profumano di paese, di storia, di solidarietà, che sanno dare un voto a una vita e un colore solo al dolore.