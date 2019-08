CONTE HA USATO COMMENTI CONDIVISIBILI. PECCATO SIANO ARRIVATI DOPO LA SFIDUCIA DI SALVINI

DI MARCO FURFARO

Conte ha utilizzato argomenti condivisibili contro Salvini, non c’è dubbio. Spiace che questi argomenti siano arrivati dopo la sfiducia di Salvini. Lasciano il dubbio di un uomo pronto ad accettare qualsiasi cosa (decreti sicurezza, condoni, parole violente, sequestri in mare, salvataggio dai processi, ecc) fino a che la poltrona era garantita. Meglio tardi che mai, in ogni caso.

Ma c’è un punto che mi lascia atterrito e che non dobbiamo perdere di vista. Perché altrimenti il rischio è di esultare per le critiche a Salvini e perdere di vista i danni che le politiche di Salvini hanno fatto e stanno facendo al Paese.

Mi spiego. Se Salvini è al 40% la responsabilità è di chi ha assecondato parole e fatti di una disumanità mai conosciuta in questo Paese. E non mi riferisco solo ai migranti.

Certo, il teatro dell’orrore, i sequestri, “i taxi del mare”, la gara tra lega e cinque stelle a chi voleva affondare, confiscare, multare le navi che salvano persone ha creato il clima che porta bambini neri a essere discriminati e insultati persino sulle spiagge mentre giocano.

Ma la stessa sorte è toccata ai rom, agli omosessuali, alle donne, ai disabili.

Dopo un anno di governo, l’Italia è preda di crisi aziendali, posti di lavoro che mancano, giovani che se ne vanno.

Una situazioni socio economica devastante che poggia le fondamenta in un clima di odio creato ad arte per convincere gli italiani che i loro problemi, se non vengono risolti, non è colpa di un governo di incapaci, ma di quattro poveri cristiani naufragati in mezzo al mar mediterraneo. O di un rom che abita una casa popolare o di un povero che chiede l’elemosina.

Hanno costruito scientificamente l’Italia degli ultimi contro i penultimi. E di questo Paese diventato una polveriera di odio e violenza, Conte non ha detto mezza parola.

Non una parola sui migranti in mezzo al mare, non una parola sugli episodi di violenza, sulle discriminazioni dei bambini. Non una parola sul clima rabbioso che c’è nel Paese.

Lui – quanto Di Maio e Salvini – ne porta la responsabilità.

Ecco, per verificare qualsiasi ipotesi di governo, bisogna ripartire da qui. Dall’idea che un governo può nascere se c’è la valutazione condivisa del disastro in cui chi ha governato c’ha portato e della necessità di mettere in campo un’idea di società opposta.

Con persone e idee all’altezza dell’Italia che conosciamo, per aprire una pagina nuova, per ridare speranza, per fare in modo che all’odio si possa sostituire una borsa di studio, un lavoro, un diritto, un’opportunità.

Se qualcuno pensa di poter continuare come se nulla fosse, come se il problema era una persona e non le sue idee, non ha capito nulla.

La politica torni ad essere strumento di miglioramento della vita delle persone, solo su questa base si può costruire una pagina nuova.