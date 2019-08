DOPO IL DIBATTITO AL SENATO NULLA SARÀ PIÙ COME PRIMA. NEI PARTITI. SPERIAMO ANCHE NELLE COSCIENZE

DI MARINA POMANTE

La crisi di governo, ufficializzata dal presidente del Consiglio dopo la lunga seduta in Senato di ieri, potrebbe determinare qualche cambiamento in seno ai partiti politici. Non solo per quello che concerne la possibilità di nuove alleanze (e nuove inimicizie sul piano personale) ma più su vasta scala, proprio all’interno dei partiti stessi.

La spaccatura insanabile tra Lega e Movimento 5 stelle, lascia inalterati i rapporti nell’esecutivo dei pentastellati, come sancito più volte in rete e come ribadito nel corso del vertice alla villa di Beppe Grillo, proprio in quell’incontro tra i big a 5 Stelle dove viene decretata l’inaffidabilità di Salvini.

Lo stesso potrebbe dirsi per il Carroccio, che almeno per adesso si stringe attorno al suo leader, ma in questo caso, l’abbraccio è tra il consolatorio e l’osservazione critica di una scelta fatta con tempi sbagliati.

Avvicendamento possibile? Per ora non si parla di nulla del genere, tuttavia il risentimento che serpeggia ai piani alti di via Bellerio terrà pur conto delle criticità alle quali la Lega si è esposta in questa fase politica. Una possibile conflittualità interna non prevista, come pure non era prevista una certa contestazione a Salvini da parte di molti cittadini, nel corso del suo mini-tour in alcune città del Mezzogiorno. Contestazioni rilevate anche e soprattutto in rete, sulle pagine dell’ormai ex ministro dell’Interno, nonché ex vicepremier. E’ infatti proprio sul web che la Lega, oops Salvini, ha condotto un’opera di proselitismo e di campagna elettorale, sotto la regia esperta di Luca Morisi (non è un mistero per nessuno), ma finalmente dal web sono arrivati dissensi anche pesanti e attacchi veri e propri anche da chi fino a poco prima lo sosteneva.

Cosa non ha funzionato? La tempistica evidentemente, ma anche le presunte ragioni della messa in discussione del premier Conte (più amato di quanto si fosse portati a credere). Ci sono poi delle ragioni “intime” che pesano sulla valutazione del leader del maggiore partito di centrodestra, ragioni che inducono a riflessioni severe circa l’atteggiamento ed il modo di porsi, non gradito ai moderati.

Il dietrofront sulla sfiducia al presidente del Consiglio ha inoltre suggellato quella sensazione di opportunismo da parte di Salvini, che alcuni avevano già individuato.

Per adesso fare previsioni è azzardato anche se galleggia nell’aria il nome di Giorgetti, l’uomo forte della Lega, ma sarà l’evoluzione dei prossimi giorni ad essere indicativa dell’eventuale toto-leader.

Una scollatura si è ravvisata anche in quel di Arcore, nei confronti di Salvini. Silvio Berlusconi, non ha fatto mistero di non aver gradito il mancato incontro col leghista. Si deve essere sentito liquidato, messo da parte per l’ennesima volta, forse a causa della decisione di Forza Italia di non rinunciare al nome ed al simbolo, in favore di un maxi-listone elettorale che accorpasse tutto il fronte di centrodestra.

Resta ora da capire se gli equilibri tra i due leader prenderanno la via della maggiore distanza o se invece, rafforzati dell’obiettivo comune di porre alternativa alla sinistra, nonchè ai 5 stelle, finiranno col consolidare una più stretta collaborazione.

Fratelli d’Italia è tra quelli che risentono di più di questa debacle emozionale vissuta ieri in Aula al Senato. Giorgia Meloni, avrà visto affievolirsi la possibilità di una squadra forte a destra, altro non fosse che per l’imprevisto appoggio della sinistra (seppure con alcuni distinguo) ad una forza politica come il M5s che in parecchi davano morente… Si sta formando un nuovo blocco contro le destre, avrà pensato, e ora le contenute percentuali di FdI hanno ancor meno peso sullo scenario dell’Arco Costituzionale.

Una minoranza, tra le minoranze quindi, un partito d’opposizione destinato a restare tale?

In casa Dem, il risveglio della corrente renziana ha portato novità destabilizzanti proprio nel cuore del partito, sconcertando alcuni, (leggi Calenda) e lasciando piuttosto sorpreso lo stesso Nicola Zingaretti, che dev’essersi sentito come Letta quando Matteo Renzi disse lui di star sereno…

Renzi apre la strada alla possibilità, fin’ora preclusa proprio da lui, di approcciare un accordo per la governabilità con il Movimento 5 stelle. Il segretario frena, ma non tira il freno a mano, anzi coglie la possibilità, ma lo fa fingendo un atteggiamento critico oltremodo e attento alla pericolosità di una politica spregiudicata sul piano dell’economia dei pentastellati.

In poche parole, si possono riporre negli armadi gli antichi dissidi, si procede a sotterrare l’ascia di guerra e all’insegna del “volemose bene”, ci si avvia a colloqui costruttivi che fanno tanto bene al Paese.

Una formazione di governo che cambia l’impronta della politica di questi ultimi mesi, dettata dall’intransigenza e implementata sul “prima gli italiani” non appare sgradita a molti. Un recupero dei valori sociali e umani, che troverebbero sponda certa proprio nella sinistra, potrebbero conferire un livellamento necessario ad un Paese che stava premendo troppo l’acceleratore verso destra e che con un esagerato moto populista rischiava di allinearsi ad un sovranismo trumpiano che continuava a generare mostri.

Zingaretti resta leader e Renzi lo affianca? Un film dalla trama troppo ingarbugliata per essere fruibile dallo spettatore politico. Di Maio e Renzi a braccetto a prendere un caffè insieme? Ci vorrà del tempo perchè accada e non sarà un caffè espresso, ma piuttosto un caffè prodotto dalla Moka alla napoletana, semmai questo si verificasse.

Lo zoccolo duro degli “integralisti” del Movimento, come vede questo voltar pagina? Come interpreta la volontà dichiarata di proseguire l’azione di un governo che si autodefinisce “del cambiamento” e lo fa con un nuovo partner? Interrogativi prematuri ovviamente, giacché per il momemto sono solo ipotesi campate in aria, ma la concretezza espressa nelle ultime ore mette sull’avviso di un cambiamento imminente tutta l’area pentastellata. Per adesso non si ravvisano dissensi, i due gruppi politici, si annusano e prendono le misure, si studiano e pensano a quali carte giocarsi e quali non scoprire immediatamente, ma la volontà di partire in quarta, non la riescono proprio a nascondere.

Oggi nel pomeriggio iniziano i primi giri di consultazione dal presidente della Repubblica, Mattarella. La decisione di non accontentarsi di un “governicchio” che traghetti tutti sino alle elezioni sembra essere quella che ha preso maggiormente corpo, come pure la volontà di non istitutire un governo tecnico, da troppi giudicato impopolare per le implicazioni economiche che lo contraddistinguerebbero.

Restiamo quindi qualche ora, qualche giorno ancora in attesa e poi scopriremo con certezza chi sono i nuovi nemici e chi i nuovi amici.