IL BUON VICINATO CONVIENE A TUTTI, ECCO PERCHE’ MACRON CERCA L’ACCORDO CON PUTIN

All’ambizione si somma la necessità di ritrovare margini di dialogo sui dossier più scottanti: nucleare iraniano, conflitto in Ucraina, guerra in Siria. Dossier ben più importanti e delicati della distanza, questa si ancora enorme, sulla concezione della democrazia, dei diritti umani, delle regole di un’economia liberale, cui si sovrappongono i sospetti, più che giustificati, di ingerenza e sostegno a partiti e leader sovranisti, da Marine Le Pen a Matteo Salvini. Su questi punti non ci possono essere e non ci saranno sconti. L’ambizione di Putin è di uscire dall’isolamento imposto dalle sanzioni e di ricostruire un dialogo nella consapevolezza che nessun passo avanti sia possibile nelle principali aree di crisi senza il ruolo decisivo della Russia. In buona sostanza, dal fort Brégançon esce un richiamo al realismo, secondo lezione gaullista. Inutile in sostanza coltivare l’illusione di una democratizzazione rapida della Russia o peggio perseverare negli errori degli ultimi anni, quando si immaginò un allargamento indefinito della Nato ad Est, fino a provocare le crisi in Georgia e in Ucraina. Meglio ritrovare la strada pragmatica dei rapporti di forza convenzionali e del dialogo responsabile su alcune priorità: sicurezza, lotta al terrorismo islamista, cambiamenti climatici.

Il buon vicinato conviene a tutti, l’ostilità non conviene a nessuno, anche perché alimenta ingerenze e ritorsioni. Putin continuerà a pensare che, come ha dichiarato in una recente intervista, che l’idea liberale sia ormai obsoleta. La Francia e il mondo occidentale continueranno a protestare e a indignarsi per i pestaggi di manifestanti a Mosca e il potere assoluto di una ristretta cerchia di oligarchi sui gangli vitali dell’economia. Ma occorre uscire da una guerra di posizioni sterile e da quella che l’ex ministro degli esteri francese Hubert Vedrine ha definito un‘ “assurdità strategica” rispetto all’urgenza dei problemi: ossia lo stallo dei rapporti come al tempo della guerra fredda, prima che Reagan e Gorbaciov si assumessero la responsabilità e trovassero il coraggio di provare a discutere.

