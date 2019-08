TRE ANNI DOPO, AMATRICE E ACCUMOLI, SENZA RICOSTRUZIONE

Quante parole di circostanza, quanta retorica spesa per la popolazione terremotata sull’onda dell’emotività. Poi il nulla. Fra qualche mese saranno 17 anni da un altro terribile sisma che uccise 27 bambini e la loro maestra a San Giuliano di Puglia e proprio in Molise (ma lo stesso vale anche per le altre regioni a rischio), 7 scuole su 10 continuano a non essere a norma. In poche parole, prima o poi aspettiamoci altri crolli, altri morti. Li piangeremo, come abbiamo fatto nelle altre occasioni e poi tutto tornerà come prima, come se nulla fosse accaduto. Le emergenze per questo Paese, continuano ad essere altre.