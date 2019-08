LA PAURA E L’ULTIMA OCCASIONE

DI LUCA SOLDI

C’è una forsennata paura che possa essere portata avanti una trattativa M5S-Pd.

Non solo ci sono le legittime paure della Lega che potrebbe veder scardinate le poche cose realizzate

I sondaggi di queste ore dimostrerebbero che l’ascesa del capitano, del leader indiscusso sarebbe ornai conclusa

Anzi, sarebbe evidenziata la pochezza politica di Salvini, risulterebbe imboccata una parabola discendente che al momento non si saprebbe indicate nella portata

Si, il grande statista adesso avrebbe davanti a se, finalmente, il ritratto del suo essere vero e cioè un vecchio decrepito fomentatore di odio, di rabbia verso i più deboli che aveva nascosto dietro l’ardore dei proclami il niente delle sue politiche

Ci sono le preoccupazioni interne ai cinquestelle che temerebbero una nuova emorragia di voti questa volta sul lato sinistro

Le anime del movimento che speravano in un ravvedimento complessivo, che erano rimaste soddisfatte delle umiliazioni inflitte al ministro degli Interni, avrebbero sopportato di andare avanti

Ben diversa ed articolata la situazione nel Pd

Renzi che alle prime avvisaglie di crisi si era dato un gran daffare per riemergere dai confini del partito, adesso torna a fare qualche passo indietro consentendo a Zingaretti di fare il suo mestiere

I punti indicati dal segretario se ben rappresentati potrebbero consentire andare avanti ma già in queste ore nel Pd arrivano i messaggi di chi storce il naso

In qualcuno è più forte la paura di dover lavorare con i cinquestelle piuttosto che l’incognita di un voto o peggio di quella di riconsentire il riallacciare di nuovo fantascientifico patto dei grillini con la Lega

Ecco così emerge la grande responsabilità di Zingaretti che ha il compito di sfatare le maleparole messe in giro a suo discredito e farsi portare di una visione di legislatura che insieme agli oneri potrebbe davvero far uscire il Paese dalla crisi sociale, economica e morale nella quale è stato cacciato da Salvini e dai suoi complici