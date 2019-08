AVANTI POPOLI, COMINCIA IL CAMPIONATO

DI ROBERTO BECCANTINI

Rieccoci, gentili Lettori. Avete passato buone vacanze fra parametri zero e mandati zero, fra la fine di un Conte e l’inizio di un altro, fra Toninelli e Balotelli? Comincia, il campionato, prima che finisca il mercato. Gli inglesi l’hanno chiuso (in entrata) l’8 agosto. Premier vivere, deinde philosophari: mica fessi. Il rito della griglia è il piccolo canto libero di ognuno di noi. Mi sembra che stia nascendo un campionato più da casino che da casinò in cui gli inni alla svolta, alla bellezza si rincorrono giulivi. Il tempo sa essere più galantuomo degli aggettivi, e persino delle terapie. Buon campionato a tutti.

1. JUVENTUS

2. NAPOLI

3. INTER

4. LAZIO

5. ROMA

6. MILAN

7. ATALANTA

8. TORINO

9. FIORENTINA

10. CAGLIARI

11. SAMPDORIA

12. BOLOGNA

13. PARMA

14. SASSUOLO

15. GENOA

16. SPAL

17. BRESCIA

18. UDINESE

19. LECCE

20. VERONA