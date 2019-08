IL LABORATORIO DEI MATTEO

DI GIANFRANCO MICALI

Non so se sia vero o falso ciò che afferma Renzi, e cioè se sia stato Gentiloni a comunicare a Repubblica e Huffington post la richiesta ai cinque stelle di una triplice abiura per far saltare l’intesa tra Pd e grillini. Né mi meraviglio delle lotte intestine tra due ex premier all’interno di un partito, ma riesco ancora a scandalizzarmi sul fatto che queste rivelazioni siano offerte in una scuola di formazione politica. A che fine? Una cosa è certa, infatti: nessuno di noi, dopo il Matteo 1 e il Matteo 2, sente la necessità di laboratori dai quali sfornarne o clonarne altri.