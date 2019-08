M5S: ‘INCONTRO CON PD COSTRUTTIVO. SÌ A TAGLIO PARLAMENTARI’

DI CHIARA FARIGU

La politica dei due forni è finita, chiusa, archiviata, fanno sapere fonti pentastellate. Basta farsi sedurre da soavi tentativi leghisti di ricominciare da dove era stato interrotto. O meglio da dove hanno bruscamente interrotto. Provocando la crisi più inverosimile della storia. Per modalità e tempistiche.

Bisogna guardare avanti ‘se fallisce la trattativa col PD, si torna al voto. Non abbiamo altri tavoli con altre forze politiche’, a dirlo è Francesco D’Uva capogruppo incaricato, insieme a Patuanelli, di intavolare i primi incontri con i dem.

Dieci i punti cari e imprescindibili degli stellati, il taglio dei parlamentari il più importante. Cinque quelli presentati dallo schieramento piddino. Due ore e passa di colloquio, produttivo e costruttivo, fanno sapere entrambi. ‘Siamo disponibili al taglio dei parlamentari, dicono i dem, ma con determinate regole’. Ovvero varare una legge che sia accompagnata da ‘garanzie costituzionali’ e da regole sul funzionamento parlamentare.

Disponibili pertanto anche ad una calendarizzazione in tempi rapidi per l’approvazione, come richiesto dai grillini.

Quel che sembrava uno scoglio insormontabile è stato dunque superato. E tanto è bastato per rasserenare in parte gli animi dopo i giorni convulsi e caotici del dopo-crisi. Seguiranno altri incontri, prima di martedi, per affrontare gli altri temi sul tavolo.