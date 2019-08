ZINGARETTI CONTRO IL TABU’ DELLE ELEZIONI

GIANLUCA CICINELLI

La barra che tiene dritta Nicola Zingaretti trova radici nel punto più basso della vita elettorale del Pd, il 4 marzo 2018, che ha coinciso con la gestione di Matteo Renzi. Non solo. Tutti i partiti che non superarono il quorum poco più di un anno fa, per presentarsi alle elezioni dovrebbero raccogliere ciascuno 1500 firme per ognuno dei 63 collegi dove si vota in Italia. Impresa quasi impossibile. Ed ecco che LeU, o quello che ne rimane, così come +Europa della Bonino e Tabacci, con molta probabilità non riuscirebbero a presentarsi. Altri voti che in linea teorica sarebbero liberi di correre verso il Pd. Dall’altra parte del fronte il segretario dem non ha dei nemici classici, Lega e destra in genere, ma i suoi stessi gruppi parlamentari, a stragrande maggioranza renziana.

Se nelle condizioni attuali facesse un governo con M5S, Zingaretti si ritroverebbe ostaggio del suo ex, siamo sicuri che sia ex?, competitor interno, che non fa mistero di voler dare vita a un altro partito e non ha mai negato di volerlo fare all’interno della legislatura in corso. Tutto legittima, insomma, l’ambizione di voler alzare la posta del governatore del Lazio con le condizioni poste a Di Maio & Co. minacciando in caso contrario lo spauracchio delle elezioni. Tutto tranne il bizzarro M5S, perchè Zingaretti con questo caso anomalo della politica internazionale non ha fatto bene i conti. Qui non siamo in Belgio, che ha vissuto 540 giorni senza governo, o in Spagna, tre elezioni in tre anni alla ricerca di una maggioranza politica ancora lontana. In Italia la politica dei pesi e contrappesi istituzionali è prevista per blanciare eccessi di potere, ne ha fatto le spese persino Salvini, ma non per fermare la voglia di potere a qualsasi costo che hanno espresso i 5 stelle in questo ultimo anno, dopo essere stati dimezzati elettoralmente nel passaggio per le europee dello scorso giugno. Questa disperazione politica dei 5 stelle è attualmente il nemico principale di Nicola Zingaretti. Perchè a differenza della Lega i 5 stelle non hanno un’opzione ideologica e questo li rende instabili come la nitroglicerina affidata a uno studente liceale in un laboratorio scolastico. Si, va bene, mai con il partito di Bibbiano, ce lo ricordiamo, ma restano parole prive di conseguenze. I no a tutto che diventano sì a tutto, dalla Tav all’Ilva di Taranto. Il giustizialismo che si ferma quando sotto inchiesta sono gli alleati di governo e i propri eletti. La boutade del mandato zero, per sopravvivere con un buono stipendio a un’altra legislatura, pena tornare a lavorare davvero. La retromarcia per atti del governo Conte di cui erano gli azionisti di maggioranza e che hanno votato. Non è mai stata la coerenza la cifra che li caratterizzava. Adesso però hanno dinanzi il baratro, quello vero, perdere più della metà dei voti e dei seggi, condurre un’opposizione irrisoria e spaccarsi in dieci pezzi in libera uscita che non porterebbero voti a nessuno che se li volesse anche prendere.

Non esiste un altro partito così liquido e disposto a cambiare identità da un giorno all’altro in tutta Europa. Questo è il macigno più grande sulla strada di Zingaretti, il rischio di fare un accordo che M5S accetti comunque, su tutti i punti, in nome della continuità di governo, responsabilità istituzionale è una parola forte, e poi vederlo smembrato tutti i gorni come è già accaduto nei rapporti tra Lega e grillini. Forse proprio questo forte rischio dovrebbe far presente senza tergiversare Zingaretti a Mattarella nel secondo giro di consultazioni, quando M5S avrà dato la sua disponibilità a trattare. Pronunciare senza timore la parola diventata ormai tabù nel nostro Paese: elezioni. Sarebbe a quel punto l’unico protagonista politico di questa drammatica crisi che non si è lasciato guidare da un potere privo di qualsiasi progetto.