AMATRICE SI FERMA E RICORDA QUEL MINUTO CHE HA DISTRUTTO LA SUA VITA

DI CLAUDIA SABA



L’orologio del campanile di Amatrice segna le 3:36.

È la notte del 24 agosto 2016.

La scossa è devastante.

6.0 della scala Richter.

Epicentro tra Accumoli e Arquata del Tronto.

Il bilancio è di trecentotré morti (249 nella sola Amatrice) e 400 feriti.

2 milioni 660 mila tonnellate di macerie, di cui solo il 30% sono state raccolte.

131 comuni distrutti tra Lazio, Umbria, Marche ed Abruzzo.

41.000 sfollati.

17 mila persone senza più casa e lavoro.

Questa notte la campana di Amatrice ha suonato al nome di ognuna delle vittime.

Ricordi di ieri, nella polvere di ciò che resta oggi da fare.

Ed è tantissimo.

La gente vive ancora nelle tendopoli.

Con grande dignità ma con troppa lentezza da parte delle Istituzioni.

Intanto qui, la gente, ha perso tutto. Affetti, famiglia, casa, lavoro.

Ha perso sogni e domani. Al loro posto, dolore e tante vite spezzate.

Alcuni comuni non esistono più.

Ma oggi, Amatrice, ricorda.

Con una veglia e una fiaccolata tra le vie dell’antico borgo all’ombra della Laga.

Solo un anniversario in cui qualcuno inviterà al silenzio, per rispettare le vittime.

Si mostrerà con la faccia tesa e contrita, accenderà un lumino e pronuncerà la solita pietàs di circostanza: “non vi lasceremo soli”.

Le inchieste, intanto, proseguono.

Al Tribunale di Rieti è ancora in corso il dibattimento per i crolli di due palazzine ex Ater e per il crollo della torre campanaria di Accumoli.

È invece nella fase delle indagini preliminari l’inchiesta sul crollo del convento Don Minozzi di Amatrice, dell’Hotel Roma e di un’abitazione di Corso Umberto I e, a breve, sarà in dibattimento l’inchiesta sul crollo del B&B della frazione di Saletta.

Amatrice, nel frattempo, attende ancora risposte.